Ce afaceri are acum Serghei Mizil. Pe vremea lui Ceaușeșcu era bișnițar și câștiga o mulțime de bani

Serghei Mizil a făcut bani grei pe vremea comunismului, profitând de faptul că era fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil. Aducea lucruri din străinătate, pe care românii nici nu le visau (aparate video, casete, geci de blugi) și pe care le vindea în țară, a câștigat sume fabuloase din bișnită pe vremea lui Ceausescu, echivalentul unei Dacii, la o lună jumătate.

Serghei Mizil nu este doar un personaj comic care face furori la emisiunile de divertisment, ci și un om de afaceri care știe foarte bine în ce business-uri să-și plaseze banii. Fire boemă, Serghei Mizil nu a avut până în 1989 acces direct la putere, dar s-a învârtit în mediile ei. Cu toate că, după diplomă, e artist plastic, acum a ajuns om de afaceri.

Afaceristul este cunoscut pe piața gastronomiei Bucureștene mai întai ca acționar al restaurantului La Cena, care este un restaurant de succes, care se bazează pe bucătăria Italiană, fiind situat pe Maria Rosetti și în proiectul La Cena 2, de lângă Casa Căsătoriilor, din Sectorul 3.

Controversatul om de afaceri a mai deținut un restaurant pe bulevardul Tomis din Constanța ”La doi vagabonzi”, un restaurant curat, în care se reflecta umorul și neconvenționalul, care nu a funcționat însă prea mult timp. Meniul era realizat în mod apetisant și cu o doză de picanterie, fiint prezentat ca un ”cotidian de haleală și macheală”. Câteva denumiri haioase date preparatelor sunau ca în felul următor: ”Inteligența gaborului”- creierul pane; mândria milițianului”- fudulii de curcan; ”Specialitatea denunțătorului”- limbă cu măsline; ”Cafteala gardianului” – coastele de porc.

În afară de cele două restaurante, cel din București și celălalt pe litoral, la Constanța, acum este în majoritatea timpului șef de șantier, A ieșit din zona de confort profesional, adică afaceri cu restaurante și a intrat într-un business imobiliar, afaceristul a construit un bloc cu parter și patru etaje, în zona de nord a Capitalei. Suma investită de acesta și de soția lui în acest bloc a fost în jur de 700.000 euro, iar apartamentele s-au vândut ca ”pâinea caldă”, rămânând doar câteva apartamente de lux cu terasă.

”Am vrut sa investesc intr-o afacere stabila si transparenta. Cu restaurantele ai multa bataie de cap, e greu sa gasesti personal bun in ziua de astazi. Nu mai vor oamenii sa munceasca. Am facut totul prin banca, apartamentele s-au vandut foarte repede. Mai sunt cateva de lux, cu terasa. Am incredere in business-ul asta si merg mai departe” a declarat simpaticul afacerist.