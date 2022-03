Ce afacere și-a deschis recent Anca Țurcașiu. „Nu aș fi crezut că o să intru în domeniul acesta”

Anca Țurcașiu și-a schimbat total viața după ce a divorțat. Fanii ei o văd cu alți ochi, actrița a trecut prin multe schimbări uriașe, dar toate benefice. De asemenea, recent și-a deschis o afacere cu care speră să dea lovitura. Desigur că fanii o susțin în aceste momente și sunt convinși că totul va merge ca pe roate. ,,A fost o chimie extraordinară. Pe parcursul acestor luni am pus în practică toate gândurile și dorințele noaste și au ieșit niște produse reușite’‘, a povestit cântăreața.

Anca Țurcașiu a fost invitată la Teo Show, acolo unde a vorbit despre noua sa colecția de haine pe care a lansat-o recent. Piesele vestimentare se adresează femeilor care vor să fie feminine și senzuale la orice vârstă.

Solista a mărturisit că a fost ajutată de o vedetă pentru a intra în lumea modei și pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Cântăreața are 51 de ani și s-a redescoperit chiar după divorțul de tatăl fiului ei.

Deși ea are un trup armonios și fără cusur pentru că are mare grijă la alimentație și la programul sportiv, actrița a declarat că a creat special anumite accesorii din linia ei vestimentară pentru toate femeile care doresc să își ascundă anumite imperfecțiuni.

Fanele vor putea găsi în colecția în cauză și piese sexy, precum câteva corsete negre, care sunt de altfel și preferatele solistei. De asemenea, cea din urmă a dezvăluit că a avut o conversație cu Gălățescu, ulterior a fost inspirată să creeze o linie specială de haine pentru care a colaborat cu un atelier din România.

,,E vorba de obiecte vestimentare pe care le-am creat cu aceasta echipă minunată. Nu aș fi crezut vreodată că o să intru în domeniul acesta. Am fost la un festival de modă și Alin Gălățescu mi-a povestit despre această echipă de la atelier și eu i-am spus că vreau să intru în așa ceva pentru că vrea să găsesc niște produse pe care le găseam nicăieri.

A fost o chimie extraordinară. Pe parcursul acestor luni am pus în practică toate gândurile și dorințele noaste și au ieșit niște produse reușite. Pentru o femeie la o anumită vârstă are nevoie să-și ascundă gâtul cu o eșarfă, așa că am creat aceste accesorii.

Aceste mânuși fără degete care îmbracă mână, corsetul, am mers pe combinația mat lucios. Cel mai greu este să găsesc un corset de calitate, de aceea am ales să creez singură un corset dintr-un material calitativ, negru mat, lucios.’, a mai precizat aceasta în emisiunea de la Kanal D.