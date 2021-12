Din ce face bani Anca Țurcașiu, pe lângă muzică și actorie. Afacerea pe care a deschis-o

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. La un an de la divorțul de medicul Cristian Georgescu, celebra vedetă trăiește pe picior mare. Are o afacere pe care deschis-o de curând și care-i aduce multe satisfacții pe plan financiar. Ce venituri are Anca Țurcașiu. Pasiunea pe care nimeni nu o bănuia.

Ce profesie are Anca Țurcașiu, înafara domeniului artistic

Nu există român să nu o cunoască pe Anca Țurcașiu. Una dintre cele mai frumoase femei din România și-a făcut o carieră artistică de succes în ultimii 30 de ani, fiind o actriță și cântăreață desăvârșită. Este o persoană extrem de discretă, acesta fiind motivul pentru care puțini sunt cei care știu ce afacere și-a deschis, recent, faimoasa roșcată.

Anca Țurcașiu este pasionată de modă, motiv pentru care artista a lansat o colecție de haine ce-i poartă numele. Articolele vestimentare sunt create în colaborare cu Atelier Bolero, condus de Anca Balaş şi Ketty Nicolescu.

Am realizat acest shooting cu câteva dintre piesele unei colecţii care înseamnă un nou început pentru mine, în lumea aceasta fashion. Până acum nu m-am gândit vreodată c-aş putea să fac aşa ceva, cu toate că mi-ar fi plăcut să găsesc o linie care să mă definească, să mă simt bine în hainele pe care le port şi să le pot oferi şi altor femei. Nu fac singură colecţia asta, normal. Este o colaborare cu Atelier Bolero, condus de Anca Balaş şi Ketty Nicolescu. M-am apropiat atât de mult de ele pentru că avem nişte valori comune, nişte principii cu care rezonez foarte tare: eleganţă, rafinament, emoţie, valoare. O haină are şi o poveste, trebuie să exprimi ceva cu ea. Este o colaborare foarte frumoasă şi interesantă care a pornit între noi şi care sper să dureze, cu atât mai mult cu cât eu îmi dezvolt această parte creativă şi în acest domeniu.”, a declarat Anca Țurcașiu pentru OK! Magazine.

Anca Țurcașiu a absolvit cursuri de design interior

Deși milioane de români sunt obișnuiți să o privească pe Anca Țurcașiu pe scenă, în postură de actriță sau cântăreață, fosta concurentă de la Te Cunosc de Undeva nu uită marea ei pasiune, designul interior. De asemenea, frumoasa șatenă este profesoară