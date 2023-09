Ce afacere a deschis Pepe pentru iubita lui, Yasmine. A investit mulţi bani: „Să îşi permită omul”

Pepe și Yasmine trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Celebrul artist și soția lui se înțeleg de minune și au o familie unită. Fac totul împreună și, de curând, s-au lansat și în lumea vânzărilor. Cântăreților a făcut-o și pe iubita lui femeie de afaceri și treaba merge ca pe roate.

Pepe și Yasmine formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România. Se iubesc nebunește și au reușit să își întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului. Deși au fost criticați la început, au dovedit că se iubesc și sunt fericiți.

De curând, cei doi și-au deschis propria lor afacere. Sunt foarte mândri de această realizare, care speră să aibă succes. Deja au vândut primele piese, clienții au călcat pragul magazinului de pe Calea Victoriei și au încredere în acest proiect.

Pepe spune că este un magazin cu branduri renumite, de calitate ridicată. Au renunțat la barul pe care îl administrau pentru a face altceva și acum așteaptă succesul răsunător.

„E un butic chiar pe Calea Victoriei, dar sunt haine din Italia, nu făcute de mine. Am închis barul și am deschis un butic cu haine. E un butic, sunt haine italienești, dar nu sunt branduri cunoscute, conceptul !Victoriei100 Boutique”, ideea e ca hainele să fie de calitate, dar să nu fie scumpe și să nu fie firme renumite”, a spus Pepe în cadrul unui Podcast.

Consideră că a reușit să aducă un nou concept în țară, cu piese rare, care să dea fiecărei persoane un aer special. Are pețuri pentru toate buzunarele și haine de brand.

„La femei hainele au fost scumpe mai mereu, pentru bărbați era mai ieftin.. Asta cu buticul..am încercat să am prețuri normale, știi, să își permită omul și să nu le vezi pe toată lumea, sunt diferite”, a mai declarat artistul.

Pepe mărturisește că viața de tătic nu este una deloc ușoară. Este dificil să le facă față celor trei copii, dar nu spune nu unui al patrulea. Chiar dacă este mai mereu acasă, cu cei mici, spune că îi priește timpul petrecut cu aceștia.

Cei mici îl surprind mereu și îl fac fericit în fiecare moment. Fetițele sale stau mai mult la el, dar au și zile când merg la mama lor. Artistul știe că nu poate ține loc și de mamă și le oferă acestora libertatea să petreacă timp cu cea care le-a dat viață.

„Fetele se joacă și vor să interacționeze mai mult cu el, băiatul de la un an face înot, deja are activități. Maria face handbal de performanță, în afară de școală și meditații. Rosa ba pian, ba scrimă. Fac față, am făcut programul în așa fel încât să fac față.

Fetele întotdeauna au stat la mine, dar merg și la mama lor, normal. Eu nu sunt și mamă și tată, sunt doar tată, dar se duc și la ea”, a explicat Pepe.