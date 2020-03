Ce afacere a crescut fabulos în ultimul an. Mii de români au dat lovitura în aceste orașe, inclusiv în București

Mii de români se bucură pentru decizia de a-și face o asemenea afacere. Cei care dețin un proiect de acest gen au avut la îndemână sume frumușele cel puțin în ultimul an. Despre ce este vorba și cum merg lucrurile pentru patronii din București?

Mii de români au dat lovitura cu asta! Afacere care a crescut fabulos în ultimul an

Românii au devenit oamenii momentului și unii din ce mai buni cheltuitori. Majoritatea aleg ca după muncă să iasă în oraș la o cină sau să se bucure de o mâncare bună acasă, pentru a se destinde. Un număr extrem de mare de oameni aleg deja de mult timp să nu mai gătească acasă, din cauza timpului limitat și nu numai, așa că îi regăsim pe majoritatea în categoria fanilor înrăiți de comezi acasă. Un studiu realizat recent arată că locuitorii a cinci dintre cele mai mari orașe din țară au cheltuit aproape trei miliarde de euro doar pe mâncare- mese în oraș și livrări la domiciliu. În acest studiu desigur că se află și Capitala, unde cei mai mulți aleg să renunțe la gătit.

În acest context, piața restaurantelor nu are să adreseze decât mulțumiri clienților care cresc pe zi ce trece. Din păcate, sub această bucurie a patronilor de restaurante sau de afaceri de delivery se află timpul din ce în ce mai limitat și bucuria lipsă de a prepara mâncarea pentru tine sau pentru alții, alături sau nu de cei dragi. 83% dintre participanții studiului precizat anterior au fost în ultima jumătate de an într-un local, două treimi au mes la fast-food și o treime au dat comenzi cu livrare la locul de muncă. Valoarea pieței de mâncare gătită în Cluj, București, Iași, Brașov și Timișoara a crescut cu 50 de procente numai în ultimul an.

„E clar o creștere a puterii”

Florin Maxim, autorul studiului: „În ultimii doi ani, piața de food service s-a dublat în România și a ajuns la 14,1 miliarde de lei. E clar o creștere a puterii de cumpărare a oamenilor. Își doresc ca lucrurile să fie din ce în ce mai simple și au și banii să își rezolve această nevoie.”

Bărbat: „Pentru că nu suntem acasă. Avem copii și nu mai vrem să mai spălăm vase. Măcar la prânz.” (Sursa: știrileprotv.ro)