Ultima oră
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
10 sept. 2025 | 09:36
de Violeta Badea

Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut

Horoscop
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Ce surprize aduce portalul 999 in septembrie, dupa eclipsa de Luna

Septembrie aduce cu sine portalul 999, o perioadă de transformare profundă, care urmează imediat după eclipsa de Lună. Energia acestui portal favorizează eliberarea trecutului, claritatea emoțională și noi începuturi în toate aspectele vieții. Două zodii vor simți în mod special nevoia de a renunța la relații vechi, deschizând astfel calea către experiențe mai sănătoase și armonioase.

Energie de eliberare și claritate

Portalul 999 activează un val de energie care încurajează detașarea de ceea ce nu mai servește creșterii personale. Este momentul potrivit pentru introspecție și pentru a evalua relațiile și situațiile care nu mai aduc echilibru.

Pe plan emoțional, această perioadă oferă claritate, permițând identificarea și renunțarea la legături care au devenit toxice sau care limitează dezvoltarea personală. Schimbările nu vizează doar trecutul, ci și modul în care se conturează prezentul.

Cei care se conectează la energia portalului pot observa o mai mare ușurință în luarea deciziilor și în stabilirea priorităților pentru următoarele luni. Este un timp favorabil pentru a crea spațiu interior și pentru a deschide uși către noi experiențe emoționale și profesionale.

Două semne renunță la iubiri din trecut

Două zodii se vor regăsi în mod special în fața necesității de a încheia relații vechi:

  • Taur: Simte că trecutul emoțional nu mai reflectă nevoile sale și caută stabilitate și armonie. Renunțarea la legături care au devenit repetitive va aduce un sentiment de eliberare și pace interioară.
  • Leu: Este pregătit să lase în urmă relațiile care au limitat exprimarea personalității sale. Alegerea de a renunța la iubirile vechi îi va permite să se concentreze pe oportunități care îi aduc bucurie și recunoaștere autentică.

Pentru aceste zodii, procesul de eliberare reprezintă nu doar o despărțire, ci și un pas necesar către evoluție și armonie emoțională.

Vezi și Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul!

Noi începuturi și oportunități

Portalul 999 aduce oportunități de reînnoire și stabilitate. Energia sa favorizează claritatea mentală, creativitatea și luarea deciziilor înțelepte. În această perioadă, este indicat să se seteze intenții clare pentru carieră, relații și dezvoltare personală.

Pe măsură ce energia portalului se activează, se creează un context prielnic pentru schimbări pozitive, pentru eliberarea de poverile emoționale și pentru deschiderea către experiențe care inspiră creștere și echilibru.

Cei care aleg să se conecteze conștient la această energie vor simți o transformare semnificativă în viața lor, redescoperindu-și puterea personală și autenticitatea.

Vezi și Cum influențează eclipsa de Lună fiecare zodie până pe 14 septembrie 2025. Accentul cade pe muncă și stabilitate financiară!

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
Știri generale
acum 13 ore
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
Monden
acum 14 ore
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Horoscop
acum 16 ore
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie. Nativii Taur trebuie să stabilească priorităţile financiare
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie. Nativii Taur trebuie să stabilească priorităţile financiare
Horoscop
acum 17 ore
Parteneri
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
Click.ro
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
Mediaflux
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi24
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
Unica.ro