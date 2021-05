Ce a pățit Dani Oțil ultima oară când a fost la cinema: ‘Nu m-ar mai deranja nici asta’. Ramona Olaru a râs în hohote

Dani Oțil a povestit colegilor o întâmplare amuzantă de când a fost la cinema. Fanii cunoscutului prezentator au râs copios alături de colegii de platou ai vedetei care au trecut și ei prin situații similare.

Cunoscutul matinal de la Antena a venit cu o poveste neștiută pentru fanii emisiunii pe care o moderează alături de Răzvan Simion. Cunoscutul prezentator le-a mărturisit colegilor de platou faptul că îi e atât de dor de vremea în care putea merge la cinema încât acum și-ar turna sos de brânză pe față.

De asemenea, a subliniat că perioada de pandemie de coronavirus l-a făcut să piardă din vedere lucruri care înainte îl deranjau. Acesta ar fi în stare să treacă peste micile detalii pe care cu toții le uram înainte să facem cunoștință cu criza sanitară numai de dragul de a privi un film într-o sală cu mulți oameni.

Colegul lui Florin Ristei a mai mărturisit că nu ar mai reproșa nimănui faptul că e gălăgie în sală sau că un altul povestește filmul mai tare decât ar trebui și strică suspansul celorlalți care nu l-au văzut. Răzvan Simion i-a dat dreptate, iar Ramona Olaru a râs copis de modul amuzant în care a povestit scenariul de care îi este dor.

“Mi-e dor de nachos! Dacă mai știți, atunci când mergeam la filme și când stăteam om lângă om să ne uităm la un ecran. Nu m-ar mai deranja aglomerația, nu m-ar mai deranja telefonul care sună continuu nici dacă ar suna Florin Salam, nu m-ar mai deranja acum nici dacă cineva din dreapta povestește filmul.

Îmi amintesc ultima dată când am fost și mi-am comandat nachos. I-am spus băiatului care m-a întrebat să-mi pună și sos de brânză și sos de salsa, apoi el s-a întors la mine și a zis: „v-am pus două de brânză”. Nu m-ar mai deranja nici asta!”, a detaliat matinalul de la Antena în ediția de azi din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

