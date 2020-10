Ce a văzut un american care a ajuns în Lumea de Dincolo. Cum arată ființa care îl aștepta acolo

Oamenii de știință susțin că lumea de dincolo există, aducând și câteva dovezi zdrobitoare. Există numeroase cazuri de experiențe din toate timpurile legate de viața după moarte, toate fiind înregistrate sub o formă sau alta. Despre o călătorie în Lumea de Dincolo a vorbit și un american, care spune că a ajuns la Porțile Raiului, dar nu i-a fost permis accesul.

Poveste din Lumea de Dincolo. Experiența unui american: a fost primit la Porțile Raiului de o ființă fără față, care l-a întors din drum

Chintesența sufletului la înmormântare se adună într-o singură propoziție: „Vai, cât de frică îi este sufletului când se desparte de trup”. Clipă sensibilă și adânca, ca taină, este aceea când sufletul vede pe trup. Asta a pățit și Frank, un bărbat din SUA, care a murit, apoi a fost resuscitat. El susține că a ajuns la Porțile Raiului, dar o fiiță fără față nu i-a permis accesul pentru că „mai avea multe de făcut în viață”.

„Am văzut o lumină și un tunel, iar drumul până acum a fost pe pilotul automat. Atunci când am ajuns acolo, lucrurile au devenit extrem de interesante. M-am trezit la Porțile Raiului, dar nu am putut să intru”, a declarat Frank pentru Fundația Near Death Experience Research, citat de express.co.uk.

Frank a povestit și ce imagini ar fi văzut în Rai: „Nu pot descrie în cuvinte. Oamenii cântau și se simțeau bine, iar muzica suna diferit de orice am auzit pe Terra. Totul avea o culoare pe care nu am mai vazut-o”.

Chiar dacă a simțit că locul îi este acolo, porțile nu s-au deschis pentru el. Puțin mai târziu, și-a făcut apariția și o făptură fără față, care l-a întors din drum: „La un moment dat a apărut o creatură care mi-a spus că nu sunt gata să ajung acolo și trebuie să mă întorc pe pământ să îmi îndeplinesc menirea”.

Ce spun preoții. Întâmplările prin care trece sufletul după moartea trupului

Murim, apropiații se ocupă de cele rânduite, apoi ajungem în pământ și, de acolo, timp de 30 de zile, trecem prin muncile Iadului. În acea perioadă trebuie să parcurgem toate treburile de Dincolo, să vedem cât de mare e osânda celor care nu au știut pe Dumnezeu.

„Nu se atinge munca de noi” – Se spune că acolo sufletele se vaită, se înfricoșează, că acolo se văd tristeți și se aud gemete, plânsete, rugăminți, dar Dumnezeu e surd la toate, căci: „După viață nu există pocăință. În ceea ce te va găsi moartea, în ceea te va lua”, este notat în Scriptură.