Cât cântărește, de fapt, sufletul uman. Descoperirea incredibilă a unui medic din SUA

În aprilie 1907, New York Times a publicat un articol scurt, dar senzațional, un medic pe nume Duncan MacDougall din Haverhill, Massachusetts, a pretins că a reușit să cântărească sufletu uman.

Cât cântărește, de fapt, sufletul uman

Într-un experiment, aproape ciudat, MacDougall i-a pus pe oameni murind de tuberculoză pe o scară pentru a-i cântări pe măsură ce aceștia deceau. În primele două încercări, a fost înregistrată o pierdere imediată a 28 de grame din greutate în momentul morții. În cel de-al treilea caz, a durat un minut întreg după moarte, înainte ca greutatea să dispară, iar ziarul susținea că lui MacDougall îi este atribuită descoperirea, acesta din urmă descriind procesul ca unul „lent al gândirii și al acțiunii” în viață … sufletul său a avut nevoie doar de timp pentru a-și da seama dacă putea putea pleca.” În total, MacDougall a cântărit cu succes șase persoane în timp ce au murit și în fiecare caz a găsit o pierdere de jumătate la 21 de grame care, potrivit lui MacDougall, ar fi putut fi doar sufletele acestor oameni care părăseau corpul. The New York Times, care a subtitrat articolul lor „Special pentru New York Times”, au omis niște detalii în ideea de a publica ceva senzațional.

Descoperirea incredibilă a unui medic din SUA

Controversa a început în aprilie 1907, când New York Times a publicat scurtul său articol în care afirmă că Dr. Duncan MacDougall a „cântărit sufletul”, ale cărui detalii sunt menționate mai sus. Adevărul a fost că MacDougall a fost implicat într-adevăr în experimente care cântărea oamenii în timp ce au murit, pentru a vedea dacă a existat o schimbare în greutate; și nu intenționase să-și publice rezultatele atât de curând, dar reprezentarea clar incorectă a experimentelor sale publicate în New York Times l-a determinat să-și strângă notele și să prezinte o contabilitate mai corectă a procedurilor sale ciudate.

Relatarea lui MacDougall despre experimentele sale, intitulată „Ipoteză privind substanța sufletească împreună cu dovezi experimentale ale existenței unei astfel de substanțe”, a fost publicată simultan în două reviste, American Medicine și Journal of the American Society for Psychical Research, în mai 1907. Publicând în același timp cele două, a sperat să taie o parte din stigmatul pe care cercetările sale le-ar obține dacă este asociat doar cu tema „cercetării psihice”. În acest articol, MacDougall a explicat mai întâi de ce a crezut că sufletul poate fi cântărit, măsurabil, apoi a detaliat pe scurt rezultatele a douăzeci și unu de experimente asupra materiei. În Journal of the American Society for Psychical Research, a publicat mai multe detalii și dovezi furnizate sub forma corespondenței pe care MacDougall le-a împărtășit cu un medic respectat al vremii, dr. Richard Hodgson.

Argumentele lui MacDougall sunt un amestec atât de credințe științifice actuale despre materia din univers, cât și de credințe filozofice cu privire la natura personalității și a spiritului. În esență, el a susținut că sufletul trebuie să fie o substanță măsurabilă, care ocupă spațiul în interiorul corpului uman, în mare parte pentru că a necesitat capacitatea de a menține o personalitate individuală, și singura materie din univers care credea că nu are greutate era „eterul”. , care, de asemenea, se credea a fi un singur strat universal de materiale conectate, fără nici o variație și, prin urmare, nici o capacitate de a păstra o personalitate aruncată în ea.

Așadar, pe scurt, deoarece MacDougall credea că oamenii au suflete care își păstrează personalitățile după moarte, el a crezut că acestea nu pot face parte din universul care era uniform (fără diferențe individuale), ceea ce însemna că acest suflet trebuia făcut din o altă materie, pe care credințele științifice au dictat-o ​​atunci că trebuia să aibă o masă și o greutate de un anume fel. După ce a format această teorie, MacDougall a aranjat o serie de experimente macabre pentru a o testa.

Doctorul inventiv avea un pat specializat, care a fost construit pe o scară care putea înregistra o modificare a greutății de până la 21 de grame și apoi a aranjat pentru șase persoane care mureau de diferite boli pentru a face partea de monitorizare a greutății pe patul său special. În timpul experimentelor, toți subiecții au fost îngrijiți și făcuți confortabili și orice pierdere în greutate cauzată de transpirația și evaporarea apei din respirație a fost măsurată și compensată cu atenție. La încetarea vieții, orice deșeuri pierdute (urină sau fecale) au rămas pe pat / masă și, astfel, nu a afectat greutatea monitorizată. Subiecții săi umani au fost aleși cu toții pentru că mureau din cauza afecțiunilor și bolilor care nu duceau la o mișcare fizică mare, eliminând astfel posibilitatea ca scala să fie înclinată pur și simplu printr-o acțiune violentă din partea subiectului.

Primul său experiment, executat la 10 aprilie 1901, a fost cu un bărbat care a murit de tuberculoză. După trei ore și patruzeci de minute de observație și aparent coincidență cu moartea bărbatului, cântarul se înclină brusc și indica o pierdere de 21 de grame din greutatea bărbatului. Întrucât acesta a fost primul experiment, MacDougall s-a întrebat dacă a ratat un punct important în încadrarea testului; și anume, măsura doar aerul care scăpa din plămânii bărbatului la moarte?

Deci, după aceea, MacDougall s-a urcat el însuși pe pat și l-a pus pe dr. Sproull, care îl ajuta, să pună balanța în echilibru. Apoi a supt și a suflat aer cu atâta forță cât a putut pentru a vedea dacă cântarul va înregistra o schimbare; nu a înregistrat nicio schimbare. El a repetat acest test cu Dr. Sproull pe pat și MacDougall însuși măsurând; din nou, nu s-a observat nicio mișcare notabilă în cântar. Deci, respirația unui subiect nu a afectat greutatea pe care o măsurau scala. Cu această notă, MacDougall și-a testat curând următorul subiect.

Dr. Sproull l-a asistat pe MacDougall în timpul celui de-al doilea experiment, care a avut loc cu ceva timp înainte de 10 noiembrie 1901. Următorul subiect a fost un om care a murit din cauza consumului de alcool. El a fost pe pat timp de patru ore înainte de a i se opri respirația, iar când acesta a decedat, cântarul a coborât încet în următoarele cincisprezece minute, remarcând în cele din urmă o pierdere de 25 de grame.

Dr. Sproull a ascultat o bătaie de inimă și nu a putut găsi niciuna. MacDougall și-a verificat apoi măsurătorile … și acum a constatat că a fost nevoie de o uncie și jumătate, plus 50 de boabe mai mult, pentru a aduce balanța în echilibru … se pare că o uncie suplimentară și 50 de boabe au pierdut cele trei minute în care bătăile inimii bărbatului erau verificate! Cu toate acestea, din cauza dispariției treptate a acestui bărbat, MacDougall nu a putut fi sigur care a fost momentul exact al morții pentru pacient, ceea ce a pus în discuție capacitatea sa de a demonstra că pierderea în greutate a fost asociată cu acesta. Cântarul a fost reajustat pentru a urmări pierderea în greutate suplimentară, dar nimic altceva n-a dispărut pentru celelalte patruzeci și cinci de minute de observație.

Următoarele patru experimente umane ale lui MacDougall au fost efectuate cu ceva timp înainte de 22 mai 1902. Al treilea subiect al său, un alt bărbat care a murit de tuberculoză, a arătat inițial o pierdere de jumătate de uncie în greutate, coincidentă cu moartea, dar o uncie suplimentară a fost dispărută după ce a fost verificat pentru o bătaie a inimii; cu toate acestea, a recunoscut MacDougall, cântarul a fost eliminat în timpul încercării de a verifica o bătaie a inimii, iar acest lucru a determinat probabil ca greutatea de pe bară să se schimbe și să creeze iluzia că lipsește mai multă greutate. Deși MacDougall nu a spus acest lucru, ulterior cercetătorii au arătat rapid că același fel de greșeală ar putea explica cu ușurință uncia suplimentară și 50 de boabe gândite pierdute după ce bătăile inimii au fost verificate în al doilea experiment al medicului.

Al patrulea subiect al MacDougall, o femeie care moare în comă diabetică, a expirat înainte de a putea chiar să echilibreze cântarele, ceea ce practic a anulat experimentul. Pe lângă această problemă, medicul a suferit și de „interferențe ale unor persoane opuse muncii noastre”, prin urmare, el a considerat acest experiment fără nicio valoare, dar tot a declarat cât de multă greutate a estimat a fost pierdută. Cel de-al cincilea subiect al lui MacDougall, un alt bărbat care a murit de tuberculoză, a arătat la moartea lui trei opt optimi din o uncie din greutate. Ciudat, însă, când greutățile erau folosite pentru a readuce din nou cântarele, acestea au rămas în picioare atunci când greutățile au fost îndepărtate; trecuseră cincisprezece minute înainte să se întoarcă la alinierea corespunzătoare. Acest detaliu a fost raportat – dar altfel ignorat – de MacDougall, care a declarat apoi că „cântarul nostru în caz era foarte echilibrat sensibil”.