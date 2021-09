Ce a trăit o femeie moartă timp de 15 minute. A înviat și a povestit prin ce a trecut

Puțini oameni au reușit să împărtășească experiențe tulburătoare în momentul în care au avut parte de evenimente tragice. Cei ce au primit o nouă șansă au încercat să explice ce au văzut, așa că acest lucru s-a întâmplat și cu o femeie ce a fost găsită moartă.

Cassandra Scott a fost găsită plutind, cu fața în jos, pe apele Mării Tasmaniei, lângă o plajă din Sydney, Australia. Aceasta a fost resuscitată de un medic de la urgențe ce se afla întâmplător în zonă, așa că a reînviat după 15 minute în care nimeni nu îi mai dădea vreo șansă.

Chiar dacă inima i s-a oprit provizoriu pe data de 12 decembrie 2012, femeia își amintește și acum foarte clar ce a trăit. Aceasta nu a reușit să își revină complet timp de câteva luni de la evenimentul tragic, așa că a apelat la ajutor specializat pentru a se asigura că o să reușească să revină la normal.

„De atunci, nu am mai fost niciodată la fel, dar am un neurolog uimitor și un psiholog cu care am lucrat. Și amândoi mi-au fost de mare ajutor în reabilitarea minții mele.”, a mai spus ea.