Ce a spus Teo Trandafir despre ultimele luni împreună alături de fata sa: ‘Maia va pleca’

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute prezențe din televiziunea românească. Prezentatoarea este printre cele mai longevive de la noi, cu o carieră impresionantă în spate. După cum mulți știu, Teo Trandafir a adoptat-o pe fiica ei, Maia. Cele două sunt bune prietene, iar vedeta și-a crescut frumos copilul.

Ajunsă deja la vârsta adolescenței, Maia este o domnișoară nu doar superbă, ci și foarte inteligentă, lucru pe care l-a moștenit de la mama ei celebră. Teo a educat-o și i-a oferit tot sprijinul și cele mai importante sfaturi de viață.

Așa se face că acum, Maia este o domnișoară foarte deșteaptă, care știe ce alegeri să facă în viață și este stăpână pe sine în orice situație.

Peste doar două luni, adolescenta va împlini 18 ani, așa că a sosit momentul să își aleagă facultatea la care vrea să meargă și să își croiască un viitor propriu.

Chiar dacă mai durează până la admitere, Maia nu exclude să aplice la o facultate din străinătate. Tânăra are o relație specială cu mama ei, așa că despărțirea de ea nu va fi ușoară pentru niciuna.

Teo Trandafir spune că este pregătită pentru plecarea de acasă a Maiei, cu toate că îi va fi foarte greu fără ea.

Nu pot să o țin în casă pentru că eu vreau să o am alături. Nu mi se pare corect. Om trăi și om vedea”, a povestit Teo Trandafir în exclusivitate pentru EGO.ro.

„Nu am nici cea mai mică idee cum va fi după ce va împlini 18 ani, am stat și m-am gândit la asta. Ea probabil va pleca și despărțirea asta geografică va impieta cumva asupra intimității relației noastre, dar nu avem ce să facem.

Vedeta este dispusă să facă orice pentru ca fiica ei să își îndeplinească visele și pentru a fi fericită, chiar dacă asta înseamnă să locuiască departe de ea.

„Nu sunt eu prima, nici ultima și nu pot schimba ceva. Mi se pare egoist să mă gândesc la o alternativă să îi spun să nu plece ca să nu sufăr eu.

Ar fi inuman. Are visul ei și este firesc să și-l urmeze. Așa cum am făcut toți. Până la urmă și eu am plecat de acasă”, ne-a mai povestit Teo Trandafir.