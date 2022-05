Ce a spus Ștefania Ștefan despre Nedelcu de la Survivor România, după ce el a complotat cu colegii să o elimine din concurs. Te așteptai la asta?

Ștefania Ștefan a părăsit competiția ,,Survivor România 2022”. Aceasta a plecat în lacrimi de la consiliul de eliminare. Majoritatea fanilor emisiunii o vedeau câștigătoarea concursului sportiv din Dominicană, dar soarta ei s-a schimbat într-o secundă, iar din cea mai bună din show a ajuns să urmărească jocul din fața micilor ecrane. Ce a spus ea despre Nedelcu după ce chiar el a complotat ca sportiva să fie eliminată pentru a avea mai multe șanse la premiu?

Ștefania Ștefan a fost una din preferatele fanilor din acest sezon. Mulți dintre concurenții ,,Survivor România 2022” se temeau să intre în teren cu ea.

Cea din urmă își dorea enorm victoriile și lupta cu toate forțele, lucru văzut din afară de toată lumea. Iată că deși mulți o vedeau în finală, jocul s-a schimbat total când strategia i-a împins pe adversarii ei să o dea afară.

Sportiva a fost eliminată după ce majoritatea participanților au decis să le voteze în mod egal pe aceasta și Elena Chiriac. Fanii de acasă au decis că tânăra de 19 ani mai are multe de demonstrat, așa că au păstrat-o în show.

”Cum am spus mereu, totul ne este scris în cărți. Poate atâta a fost învățătura mea pentru mine în această competiție.

Am învățat multe lucruri, m-au schimbat multe lucruri, în bine, lipsa hranei, greul pe care l-au dus aici, zilele, lunile, am tras tare în fiecare zi aici, m-am luptat psihic, fizic, am dat tot ce am putut, sunt mândră de parcursul meu aici. Am reușit mereu să ajut echipa, am ajutat cu strategii, cu încredere, cu ștafete, cu tot. Îmi pare nespus de rău că nu pot să văd mai departe cum va fi”.