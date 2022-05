Ce a pățit Ștefania Ștefan după eliminarea de la Survivor România. Războinica rupe tăcerea

S-a aflat ce a pățit Ștefania Ștefan după eliminarea de la Survivor România. Mai este puțin și show-ul de la PRO TV „Survior” ajunge la final. Una dintre ultimele concurente eliminate din concurs este Ștefania Ștefan, în vârstă 27 de ani, căreia nu i-a venit să creadă că parcursul său în Jungla Dominicană s-a terminat.

Ștefania Ștefan, 27 de ani, ultimul concurent eliminat de la Survivor Roânia, din tabăra Războinicilor, a vorbit cum a primit vestea eliminării și ce planuri de viitor are.

Războinicei nu i-a venit să creadă că drumul său la Survivor România s-a terminat. Astfel, a fost foarte supărată și a spus ce a făcut după eliminare.

Nici măcar nu pot explică în cuvinte ce am simțit în acel moment în care Domnul Dan mi-a spus numele. Nu mă așteptam și am simțit că totul s-a încheiat foarte rapid… parcă a venit de nicăieri”, a declarat Ștefania Ștefan, conform click.ro .

„Să fiu sinceră, am avut nevoie de puțin timp să mă reobișnuiesc. Eram atât de supărată că nici măcar nu mi-am dorit să mănânc. Dacă ar fi să sintetizez, creierul meu s-a dus în atât de multe locuri încât nu am dormit aproape toată noaptea.

Concurenta a povestit că a slăbit enorm în aventura din Jungla Dominicană, mai ales că nu a vrut să mânânce orice. Acum, vrea să revină la greutatea dinainte.

„De-a lungul competiției, am slăbit aproape 10 kilograme. În ciuda faptului că mi-era foame, nu am dat curs dorinței de a mânca orice, ci am grijă. Aș vrea ca orice voi pune înapoi să fie într-un mod sănătos și sportiv”, a mai spus Ștefania Ștefan.