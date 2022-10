Ce a spus Sergiu Costache despre personajul de ‘bad boy’ din serialul Clanul: ‘Are o doză de nebunie’ EXCLUSIV

A jucat sau joacă încă în seriale cu impact la public difuzate de principalele televiziuni particulare din România, PRO TV și Antena 1, cum ar fi „Las Fierbinți” sau „Mangalița”. Între timp, a mai jucat în „Umbre”, la HBO, un alt serial de impact. La 33 de ani, Sergiu Costache pare însă intrat în perioada în care dă viața cu precădere personajelor de tip „bad boy”. impact.ro a încercat să afle ce se ascunde în spatele actorului care-l întrupează în serialul „Clanul” de la PRO TV, pe Sergiu, nimeni altul decât poate cel mai teribil slujitor din tagma rău-famatului Bebe-Măcelaru.

Sergiu Costache, despre personajul din serialul Clanul: „Are o doză de nebunie”

„Nu știu de unde vine povestea asta de a mi se încredința roluri negative. Însă nu mă deranjează. A fi actor implică și chestiuni dintr-astea. Când am fost chemat de regizor pentru exact acest rol nu am fost deloc deranjat. Dimpotrivă, mă bucur că am găsit o viziune comună cu cea a lui Anghel Damian pentru interpretarea acestui personaj care are, într-adevăr, o doză de nebunie aparte!”, a povestit Sergiu Costache pe repede înainte începutul colaborării sale cu cei din producția „Clanul”.

A realizat destul de repede că personajul său s-a impus atenției opiniei publice: „În urmă cu puțin timp am ieșit cu fetița mea, de doar câțiva anișori, undeva la vreo 30 de kilometri de București. Am mâncat ceva și la sfârșit, chelnerița, după ce mi-a întins nota de plată, a adăugat doar pentru mine, cu un zâmbet, ceva de genul . Am răspuns, ce era să fac, fiindcă asta arată că oamenilor le place ceea ce fac!”.

Sergiu Costache nu seamănă deloc cu personajul pe care îl joacă

În viața de zi cu zi, actorul născut în vara lui 1989, susține că e exact opusul personajului său cel mai recent.

„Nu am nicio legătură cu acest tip de personaj în viața reală. Nu mă reprezintă. Mă consider un tip cald, empatic, care am reușit până astăzi să mă controlez în mai toate situațiile în care m-a așezat viața”, precizează el.

Și ca o dovadă în plus, așază argumentul că în aceste zile trebuie să petreacă mai mult timp ca de obicei cu fetița sa de doar cinci ani, Iustina Maria, care răcită fiind, nu mai poate merge la creșă, așa cum fac restul colegilor. Recunoaște cu mult umor că cea mică îi seamănă, dar evită să ne ofere amănunte despre originile sale arabe.

Părinții lui Sergiu Costache, oameni speciali

Spune doar că părinții săi au fost oameni speciali, care au cântat cu succes inclusiv muzică populară, și înainte de 1989, și chiar și după.

„Mama, spre exemplu, a fost într-un fel participant la protestele din decembrie 1989. Pe 22 septembrie, din cartierul Pantelimon, în care locuiam, a ajuns tocmai în centru, pe lângă Piața Universității, în căutarea unei suzete pentru mine, care aveam doar câteva luni. Îmi mai spune și azi că pentru mine s-a înscris în corul celor care au strigat atunci pentru libertate. Și ne amuzăm pe tema asta. Mama a avut voce pentru muzică populară. Nu și eu însă, chiar dacă nu sunt afon!”, admite același Sergiu Costache.

Cum se relaxează Sergiu Costache

Cât privește momentele sale de relaxare de după orele lungi de filmare, pe acestea le petrece mai mult timp prin bucătărie: „Mă relaxează să gătesc. Chiar dacă dau greș de cele mai multe ori în tentativele mele culinare. Dar asta nu m-a făcut niciodată să renunț la momentele mele petrecute în bucătărie!”.