Comoara găsită de un cuplu chiar în bucătărie. Nu se gândeau că valorează o avere, însă oamenii au trăit în viața reală ceea ce mulți doar visează. Așa ceva se întâmplă foarte rar. Ce au descoperit englezii, de fapt, vedeți în rândurile de mai jos.

Este incredibil ce a descoperit un cuplu britanic chiar sub podeaua bucătăriei. După vânzare, au încasat o mare avere

Un cuplu din Marea Britanie a obținut o avere după ce a vândut monedele de aur pe care le-au găsit întâmplător sub podeaua bucătăriei lor. Oamenii au găsit sute de monede de aur sub podeaua din bucătărie în 2019, iar comoara s-a vândut în cadrul unei licitații cu suma de 860.000 de euro, potrivit The Independent.

Colecția compusă din peste 260 de monede a fost descoperită în urmă cu 3 ani sub plăcile de dușumea care datau încă din secolul 18, în locuința cuplului din Ellerby, East Yorkshire. Monedele provin din anii 1610-1727.

Cui a aparținut, de fapt, comoara

Se pare că monedele de aur au aparținut de fapt familiei Fernley-Maister, oameni bogați care făceau comerț cu țările baltice. Familia era cunoscută în zonă pentru importul și exportul de cherestea, minereu de fier și cărbune. Unii dintre membrii acestei familii au fost în Parlamentul britanic la începutul secolului 17.

Joseph Fernley și Sarah Maister s-au căsătorit în anul 1694 și au locuit în satul din East Yorkshire. Joseph Fernley a decedat în anul 1725, la vârsta de 76 de ani, iar Sarah Maister la 80 de ani, după 20 de ani de la moartea soțului său. De asemenea, linia lor de moștenitori s-a stins la scurt timp.

Licitația a depășit cu mult așteptările

Firma Spink & Son, casa de licitații care a vândut monedele de aur, a anunțat că prețul obținut este unul extraordinar ținând cont de faptul că estimările inițiale le evaluau între doar 228-285.000 de euro.

După ce a atras atenția întregului mapamond în 2019, la descoperire, colecția s-a vândut sub forma mai multor loturi către diverși cumpărători, astfel că suma totală de vânzare a fost de 860.000 de euro.

Cumpărătorii comorii de sub podeaua bucătăriei, din toată lumea

Casa de licitații Spink & Son a descris colecția de monede de aur descoperită sub dușumeaua de la bucătărie drept „unul dintre cele mai mari depozite de monede britanice de aur din secolul 18 descoperită vreodată în Marea Britanie”.

La asta se poate adăuga și povestea, cum au fost găsite monedele, cui au aparținut, totul s-a reflectat în prețul de vânzare. În acest fel, monedele de aur au atras cumpărători din întreaga lume, din America, Europa, Australia, Japonia, precum și din îndepărtata Chină.