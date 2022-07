Ce ar face Gianina din Las Fierbinți pentru un rol în alt film sau serial. Anca Dumitru a surprins

Ce ar face Gianina din Las Fierbinți pentru un rol în alt film sau serial. Actrița Anca Dumitra face deliciul publicului cu rolul din serialul Las Fierbinți, pe care îl interpretează de peste un deceniu. Actrița a mărturisit că își iubește meseria și chiar ar fi dispusă să facă anumite schimbări de imagine pentru a intra în pielea vreunui personaj.

Anca Dumitra este o actriță îndrăgită de la noi, însă cu toate acestea ea nu se expune excesiv în spațiul monden. În viața de zi cu zi. Anca Dumitra este o fire timidă, mai degrabă, și de un mare bun simț.

„Sunt mai discretă, așa. Recunosc că nu am participat de foarte multe ori la astfel de evenimente. Sunt interesante și cum ar veni am pus o rochiță foarte frumoasă, m-am străduit cu un machiaj realizat de o prietenă foarte bună și uite că am ieșit în seara asta”, a declarat Anca Dumitra în exclusivitate pentru EGO.ro.

„Eu sper ca până acum să nu mă fi încurcat această timiditate sau bun-simț, așa cum îi spui. Sper să nu mă încurce și sper, din contră, să descurce într-un fel mai bun lucrurile”.