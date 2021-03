Cu cine a apărut Roxana Ghiță după eliminarea de la Survivor. E un fost Faimos

Roxana Ghiță, fosta concurentă Survivor România, și-a luat prin surprindere fanii și foștii colegi din competița din care tocmai a ieșit, atunci când a publicat o fotografie în care apare alături de un fost concurent din echipa Faimoșilor.

Fosta concurentă din echipa Războinicilor a postat pe rețelele sociale o fotografie alături de Raul Cormos, fost concurent al Survivor România.

Fostul Faimos și Roxana Ghiță, întoarsă recent acasă după experiența din Republica Dominicană, au fost împreună la sală și nu au ratat ocazia de a își face o poză.

Raul Cormos a participat în primul sezon Survivor. El este antrenor de fitness în București și a fost nevoit să părăsească echipa Faimoșilor din cauza unei accidentări. Și fosta Războinică este instructor fitness, așa că cei doi au în comun iubirea față de sport, dar și experiența din Dominicană.

„Cred ca este pentru prima data, in aceasta competitie, cand am foarte mari emotii. Am cateva fisuri in interiorul genunchiului si nu mai pot continua aceasta competitie.

Survivor Romania a insemnat experienta vietii mele, cu siguranta este ceva unic. Scopul meu competitional a fost sa ajung mult mai departe, dar sanatatea este pe primul loc si, din pacate, de ce iti este frica, nu scapi. Asta a fost gandul cu care am plecat de casa, sa nu ma accidentez.(…)

Sper sa ramaneti cel putin la fel de uniti, sa ramaneti voi, modesti, motivati, sa castigati si sa ne revedem acasa sanatosi”, spunea fostul Faimos, înainte de a părăsi competiția.