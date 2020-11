Ce a spus Raluca Pastramă cu o lună înainte de divorțul de Pepe. Este uluitor ce s-a întâmplat

Pepe a anunțat public, prin intermediul unui videoclip postat pe contul său de Youtube, că el și soția sa au ajuns într-un impas, care urmează să se concretizeze la notar, într-un divorț. Tensiunile dintre ei ar fi pornit, potrivit CanCan, în urmă cu aproape doi ani, și ar fi culminat cu un moment în care artistul ar fi căzut în mrejele unei doamne. Înainte de vestea separării, însă, au existat momente care conduceau înspre un altfel de eveniment. De exemplu, surprinzătoarea apariția a soției artistului în vloggul acestuia, unde a răspuns la întrebările fanilor săi.

Fericirea, pusă sub semnul întrebării de acum o lună. Ce a spus Raluca Pastramă înainte de divorțul de Pepe

În cei 9 ani în care i-a fost aproape lui Pepe, Raluca Pastramă a dat scurte declarații în presă sau la televiziune, de cele mai multe ori în momente în care se afla în prezența soțului. De această dată, tot în compania sa, a vorbit pe larg despre atitudinile ei cu privire la diferite chestiuni ce țin de relația lor. Discuția a ținut trei ore și jumătate și a fost înregistrată, apoi publicată pe contul de Youtube al vedetei.

La un moment dat, Raluca a fost întrebată dacă este geloasă și dacă partenerul i-a oferit motive de îngrijorare. Inițial, aceasta a negat că și-ar bănui soțul de infidelitate la orice pas, apoi a devenit ambiguă. Discuția a degenerat și a trecut din registrul glumei în cel al unui schimb de idei serioase.

Mai în glumă, mai în serios

Raluca: Nu, dacă tu de la bun început, cumva m-ai dresat… Noi ne-am obișnuit așa, cu plecările tale, cântările, emisiunile pe care le-ai avut… Ai fost tot timpul lecat de acasă.

Pepe: Raluca chiar nu e geloasă. Pe cuvântul meu de onoare…

Raluca: Depinde la ce se referă… Dacă am încredere în el? Nu, n-am încredere în el!

Pepe: Stai puțin, stai, stai… De ce n-ai încredere în mine, m-ai prins vreodată cu cineva?… Pe bune, cât de prost să fii să stai să fii prins, dacă ar fi să faci ceva. Și cât de inconștient să fii să faci ceva când ai așa nevastă acasă, adică pe bune…

Raluca: Dacă îi scrie vreuna? Păi, eu nu am parola lui de la telefon. Dacă îi scrie vreuna îi apare notificare, nu apare nimic pe ecran! Ca idee!

Pepe: Dar cine să-mi scrie mie?…

Raluca: Îți dai seama, doar cântări…

Pepe: Oricum, dacă te apreciază cineva, te apreciază tot pentru că… interpretezi!

Raluca: Știi cum e? Dacă nu cauți… Sau invers, dacă mai cauți… Dar eu, fiind foarte ocupată cu copiii mei, cu munca, de ce să stau să-mi caut eu ceartă în casă? Oricum, dacă vei căuta, o să găsești!

Raluca: Nu! E nesănătoasă, dar… aia este, ce să faci, când te înhami într-o situație, ca să fie bine…

Pepe: Dar ce mă, greșesc eu cu ceva? E ca și cum tu… mă cam ierți, așa, dar hai…

Raluca: Păi te cam iert!

Pepe: Ce am făcut?

Raluca: Nimic mă, nimic!… Dacă Pepe este gelos? Păi uite, nu mă lasă să-mi fac canal de Youtube!

Pepe: Eu nu te las? Cum să zici așa ceva… Pe bune, deci să nu exagerăm! Dragii mei, nu are motive să fie geloasă!

Raluca: Exclus, nu-l ascultați!

Pepe: Nu am greșit niciodată, unde naiba să găsesc ce am acasă?

Raluca: Asta e altceva! Bărbate, mulțumește-i lui Dumnezeu că am o creștere frumoasă de la mămica mea. Că eu nu am văzut în casă la mine scandal, eu nu am văzut-o pe mămica mea să-l certe pe tata sau să… Am văzut în casă liniște, am învățat de la mama că cel mai bine este să păstrezi liniștea și să nu cauți nod în papură…

Pepe: Că găsești, dacă ai să cauți!

Raluca: Mulțumesc, ți-ai răspuns singur, vezi?

Raluca: Eu am încredere în tine… Știi ce contează, de fapt, în viață, că femei și fete sunt peste tot, asta este viața, n-ai ce să faci! Tentații sunt peste tot! Prioritatea mea o reprezintă familia mea, copiii mei și liniștea casei mele. Nu că accept, dar când nu știi, n-ai ce să accepți. (…) Uite aici o întrebare! Peste ce nu ai putea să treci într-o relație și i-ai pune punct? Nu știu, să ridice mâna la mine, așa ceva chiar nu aș accepta!

Raluca: Păi cum ar fi fost să fi făcut? Dacă ai fi făcut, nu mai eram aici! (…) Ce-aș face dacă l-aș prinde pe Pepe cu altă femeie? Dacă l-aș vedea cu alta, chiar dacă ar fi pe bune, mi-ar spune că e o fată cu care s-a întâlnit, urmează să încheie un contract pentru un concert, vrăjeală, îți dai seama! El n-o să recunoască nici dacă-l tai pe vene!

Pepe: Asta nu s-ar întâmpla pentru că Pepe nu face greșeli d-astea, nu pune în pericol căsnicia lui pentru nimic.

Raluca: Uite ce spun oamenii, că ești vulpoi bătrân!