Ce a spus presupusul fiu al lui Ion Dolănescu despre testul ADN: ‘Frații mei se tem’ (exclusiv)

Ionuț Petrescu, presupusul fiul al lui Ion Dolănescu, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre un viitor test ADN ce ar putea să îi schimbe total viitorul. Acesta susține că există câteva indicii ce îi dau speranță cu privire la cine a fost, de fapt, tatăl său.

Recent, Dragoș Dolănescu a susținut că Ionuț Petrescu nu ar avea vreo legătură cu regretatul lui tată, ci, mai degrabă, acesta ar fi rodul iubirii dintre mama lui, tanti Flori, fosta bucătăreasă a artistului, și un domn de la Primăria Capitalei. Totuși, presupusul fiul al lui Ion Dolănescu ar vrea să facă un test ADN.

Mai mult, presupusul fiul al lui Ion Dolănescu a mărturisit că Ionuț și Dragoș s-ar teme de faptul că el ar putea să își dorească să aibă parte de moșternirea de un milion de euro lăsată de artist în cazul în care testul ADN arată că există o legătură între el și regretatul star.

Ionuț Petrescu este hotărât să facă testul ADN, mai ales pentru că se bazează pe foarte multe detalii ce îl duc cu gândul la faptul că Ion Dolănescu ar fi, de fapt, tatăl său.

„Ar fi foarte multe lucruri. Am stat de vorbă recent cu o fostă colegă a mamei mele, au lucrat împreună la restaurantul ”Drumețul”, la Orizont, mama era acolo bucătar-șef.

Presupusul fiul al lui Ion Dolănescu are doar cuvinte de laudă de spus la adresa lui Dragoș și Ionuț Dolănescu. Acesta a mărturisit că se bucură enorm pentru că aceștia au parte de succes și speră să le meargă bine în continuare.

„Indiferent dacă mă recunosc sau nu de frate, chiar dacă îmi dau în cap sau mă calcă în picioare cu declarațiile lor, eu îi respect și îi prețuiesc, în continuare.

Cu Dragoș nu prea am vorbit. Din 2011 nu am mai păstrat legătura, îl urmăresc pe pagina lui de Facebook, văd că are succes ca deputat în Costa Rica. Dumnezeu să îi ajute să devină președinte, acolo.

Să știți că are un suflet de aur, deși toată lumea spune că are față de om dur. Dragoș n-a trăit în puf, a muncit în străinătate, ca să se întrețină, a fost foarte muncitor, D-zeu i-a ajutat să ajungă unde trebuia.

Perna mea este plină de lacrimi, dar de bucurie, că Ionuț scoate piese și că Dragoș are succes în politică. Mă rog pentru ei!”, a mai zis Ionuț Petrescu.