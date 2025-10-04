Monica Gabor a făcut prima sa postare pe Instagram din anul 2025, surprinzându-și urmăritorii cu o fotografie emoționantă alături de fiica sa, Irina, și sora sa, Ramona. Șatena a ținut să-și exprime recunoștința pentru rolul important pe care cele două femei îl au în viața sa, amintind și de sora mai mare, Alina, care completează tabloul familiei sale apropiate.

Ce a scris Monica Gabor în mesajul său de pe Instagram

În dreptul fotografiei, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a transmis un mesaj plin de emoție:

”Life gave me two priceless gifts, my daughter and my sisters. One carries my heart into the future, the others carry my memories of the past, and together they remind me what unconditional love looks like. Forever grateful. ❤️”

În traducere: ”Viața mi-a oferit două daruri neprețuite: fiica mea și surorile mele. Una îmi poartă inima către viitor, celelalte îmi poartă amintirile trecutului, iar împreună îmi amintesc cum arată iubirea necondiționată. Recunoscătoare pentru totdeauna. ❤️”

Mesajul Monicăi Gabor subliniază legătura profundă dintre ea, sora sa și fiica sa, evidențiind importanța familiei și a iubirii necondiționate în viața ei.

Cum a descris Irina viața mamei sale în America?

În vara acestui an, Irina Columbeanu a venit în România pentru a-și vizita tatăl și a apărut în câteva emisiuni TV, printre care ”La Măruță”, unde a vorbit despre viața mamei sale din Statele Unite:

”Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România acum câțiva ani, dar e mai greu cu cartea verde să călătorești acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație, e mai periculos să te întorci în țară, să sperăm că o să fie ok. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că m-a crescut bine, că știu să fiu independentă și să călătoresc singură.”

Irina a mai precizat că faima părinților ei nu o definește și că rămâne cu picioarele pe pământ: ”Nu cred că mi se cuvine ceva doar pentru că ei sunt în lumina reflectoarelor. Nu sunt superioară, doar așa a fost să fie, a fost familia mea iubită de publică din nu știu ce motiv, dar nu mă plâng, totul e bine.”

Ce înseamnă această reuniune pentru Monica Gabor și Irina Columbeanu

Reîntâlnirea Monicăi Gabor cu fiica sa și sora sa este mai mult decât o simplă fotografie pe Instagram. Este o reafirmare a legăturilor de familie, a iubirii necondiționate și a recunoștinței pentru prezența celor dragi.

Mesajul și imaginea postate de fosta soție a lui Irinel Columbeanu transmit emoție și apropiere, amintind urmăritorilor cât de importante sunt conexiunile familiale în viața fiecăruia.