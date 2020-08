Ce a spus marea Martina Navratilova despre Simona Halep

Celebra tenismenă Martina Navratilova a vorbit despre ediția din acest an de la US Open, în contextul în care la celebra competiție vor lipsi nume grele din tenisul mondial. Martina Navratilova a spus că n-are importanță cine a rămas acasă și rămânde de văzut cine va profita de acest fapt.

Ce a spus marea Martina Navratilova despre neparticiparea Simona Halep la US Open 2020

În contextul pandemiei de coronavirus, mai mulți jucători de tenis bine cotați au renunțat să mai participe la turneul US Open, care are loc începând cu 31 august în New York, SUA. Astfel, din competiția de la americani vor lipsi nume grele cum sunt: Simona Halep, Ashleigh Barty, Rafael Nadal sau Roger Federer.

Chiar și așa, Martina Navratilova, fosta mare campioană, consideră că ediția din acest an a US Open nu va trebui tratată diferit și a amintit exemplul Wimbledonului din 1973.

Câștigătorul US Open oricum putea fi o surpriză

„Nu voi privi altfel câștigătorii, nu va exista un asterisc. Nu a fost unul nici în 1973 la Wimbledon, când mai mulți jucători au boicotat turneul, și nici la Australian Open. Poți avea toți jucătorii de top, iar câștigătorul să câștige turneul fără să joace mâcar împotriva unuia”, a declarat Navratilova pentru BBC.

Marea sportivă a recunoscut că acesta este un an diferit și că rămâne de urmărit cine va avea de câștigat de pe urma neparticipării sportivilor celebrii.

Anul 2020, un an diferit. Cine va profita de situație

„Anul 2020 este diferit, dar toată lumea se află în aceeași situație și vom vedea cine profita mai mult”, a adăugat Martina Navratilova. În circuitul feminin, 6 dintre primele 10 clasate în ierarhia WTA nu vor participa la US Open 2020. Acestea sunt: Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens și Belinda Bencic.

Karolina Pliskova va fi cap de serie numărul 1 la Grand Șlam-ul american. Turneul de tenis US Open 2020 va avea loc între 31 august și 13 septembrie.