Cum a reacționat US Open după retragerea Simonei Halep. Mesajul americanilor

Simona Halep a anunțat luni că nu va lua parte la ediția din acest an a US Open. Reacția organizatorilor. Au anunțat și numele jucătoarei promovate pe tablul principal în locul lăsat liber de româncă.

„Simona Halep s-a retras de la US Open. Irina Khromacheva urcă pe tabloul principal”, se arată într-o postare a organizatorilor US Open după anunțul lui Halep.

Pe lângă aceasta, de la US Open 2020 vor lipsi și alte tenismene de top, cum ar fi Ashleigh Barty, Elina Svitolina sau Belinda Bencic. De asemenea, din circuitul masculin vor absenta Rafael Nadal și Roger Federer.

Simona Halep has withdrawn from the US Open.

Irina Khromacheva moves into the Main Draw. pic.twitter.com/6xGGIVPK8L

