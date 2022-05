Ce a spus Katia Pascariu despre rolul care a făcut-o faimoasă în 2021. Reacția actriței despre scenele nud (exclusiv)

Katia Pascariu, actrița care a cucerit cinefilii cu rolul din „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc“, premiată recent cu distincția „Gopo“ pentru cel mai bun rol principal feminin pentru anul 2021, a declarat că nu se vede jucând în telenovele, precizând că nici nu a cerut și nici n-a primit „vreo ofertă“ din zona cu pricina. Ce spune actrița despre rolul care a făcut-o celebră, afli în continuare.

Katia Pascariu (38 de ani), românca inclusă de criticii de film pe lista celor buni actori ai anului 2021 în revista „New York Times“, a vorbit recent, într-un interviu pentru impact.ro, despre rolul care a făcut-o celebră, dezvăluind, totodată, și părerea ei despre telenovele.

Sinceră din cale-afară, actrița a recunoscut că nu a primit, dar nici n-a cerut „vreo ofertă“ din zona respectivă, din simplul motiv că nu se vede făcând asta.

Katia Pascariu, originară din București, nu a ezitat să afirme că nici măcar nu este la curent cu cele mai urmărite seriale TV.

„M-ați întrebat dacă sunt sau nu un fal al serialului «Las Fierbinți». Nu știu să vă răspund, din simplul motiv că nu am urmărit niciun episod din acest serial. Știu însă despre existența lui, îndelungată chiar, din diverse discuții, mai ales de la serviciu, unde au fost remarcate câteva episode mai speciale.

Sau lucruri care au ieșit din matca lor. Dar am auzit și despre lucruri care nu mi s-au părut deloc atrăgătoare, deși, per ansamblu, cred că un proiect mai aparte. Însă nu m-aș potrivi să joc în așa ceva. Am un anume tip de umor care unora li se poate părea mai ciudat“, a spus ea.