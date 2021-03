Cum i-a demonstrat Jojo lui Paul Ipate că îl iubește. Ce a făcut pentru el, de fapt

Jojo a făcut un lucru total neașteptat ca să-i arate partenerului de viață, dar și copiilor cât de mult îi iubește. Astfel că frumoasa actriță și-a tatuat pe braț o imagine cu ea și cu Paul Ipate, alături de patru palmieri, adică câte unul pentru fiecare membru al familiei.

Jojo și Paul Ipate formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au o relație absolut fabuloasă. Ei au un băiețel și o fetiță de care se bucură în fiecare zi.

De altfel, artista postează multe imagini cu cei doi copii, pe nume Achim și Zora, pe conturile de socializare, fiind fericită nespus de familia pe care și-a firmat-o alături de Paul Ipate. De altfel, Jojo, o romantică incurabilă face gesturi impresionante prin care își manifestă sentimentele puternice. La fel a făcut de data aceasta, tatuându-și antebrațul stâng cu fotografia ei și a iubitului, dintr-o vacanță exotică. Mai mult, alături de cei doi sunt desenați și patru palmieri, simbol al fiecărui membru al familiei.

„Acum am palmierii desenati pe mine, asa cum mi-am dorit. 🌴 Sunt patru palmieri, cati membri sunt in familia noastra. Unul pentru Paul, unul pentru Achim, unul pentru Zora si unul pentru mine. 😊 Oamenii se exprima in fel si chip. E o lume imensa afara unde oamenii arata diferit, se imbraca diferit, au culori diferite de par si simt diferit. Diferit nu e ceva negativ, dimpotriva. In felul acesta ne putem completa unii pe ceilalti. Pace in suflete! Buna dimineata! 🌴”, a notat Jojo pe pagina sa de Instagram.