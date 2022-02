Cine e Iulia Albu de la „Dancing on ice: Vis în doi”. De ce a acceptat provocarea pe gheață: „Nu îmi e rușine”

Iulia Albu, celebrul fashion editor, va putea fi văzută într-o nouă ipostază, una care are mai puțin legătură cu moda și mai mult cu sportul, dar nu numai. Ea se numără printre participanții emisiunii Dancing on Ice: Vis în doi, care va începe din primăvară, la Antena 1. Ea are motive bine întemeiate pentru care a acceptat provocarea, pe care le-a dezvăluit recent. Însă cine este Iulia Albu și cum a devenit cunoscută publicului larg.

Cine e Iulia Albu de la „Dancing on ice: Vis în doi”

Numele de fată al Iuliei Albu este Vochița. Este originară din Pitești și s-a născut la pe data de 28 iulie 1981. Ea profesează ca stilist și critic de modă, stârnind multe controverse de-a lungul timpului. Iulia Albu, fosta soție a lui Mihai Albu, designer de încălțăminte, are în bagaj și o activitate publicistică bogată pentru reviste precum Ideal Mariaj, The Grand și OK Magazine, în calitate de critic de modă.

Dar Iulia Albu a ajuns să facă carieră și în televiziune. A fost jurat la emisiunea Bravo, ai stil!, difuzată la Kanal D, dar a colaborat și cu Pro TV, fiind cooptată în cadrul emisiunii La Măruță, unde comenta stilurile vestimentare ale vedetelor din România. Iulia Albu s-a lansat și în afaceri, iar printre creațiile sale se numără bijuterii, rochii de mireasă și rochii de seară.

Iulia Albu: carieră și viață personală

Iulia Albu are o fiică pe nume Mikaela, din căsnicia cu Mihai Albu. Cei dois s-au cunoscut la o petrecere mondenă, în vremea când Iulia Albu era studentă în anul 3 la Facultatea de Drept. Mariajul lor a durat 8 ani de zile.

De numele Iuliei Albu s-au legat și anumite excentricități vestimentare, dar nu numai, fiind implicată în mai multe scandaluri de-a lungul timpului. Un divorț cu scandal a fost și cel de Mihai Albu, cu care încă nu are o comunicare foarte bună nici în prezent.

În ce privește viața personală, Iulia Albu este implicată într-o altă relație, deși mult timp nu s-a știut nimic despre acest subiect. Bărbatul din viața ei este un englez pe nume Mike. Cei doi sunt împreună de mai bine de cinci ani, dar s-au afișat destul de rar împreună:

„Suntem de foarte mult timp împreună și, cu siguranță, este omul lângă care mă văd pentru restul vieții mele. Am lângă mine un om care mă susține 100% și care știe să-mi spună și când greșesc și pe care-l ascult. Și care știe să mă și laude atunci când este cazul. Cel mai important este să ai lângă tine o persoană care să-ți poată spune că greșești într-un fel în care să nu te simți rănită sau să simți că nu ești ceea ce trebuie”, spunea Iulia Albu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

De ce a acceptat provocarea pe gheață

Pe plan profesional, Iulia Albu este implicată într-un nou proiect de televiziune, care se anunță a fi unul ambițios: Dancing on Ice. Vedeta a povestit că acest proiect este o oportunitate de a-și depăși limitele și propriile frici:

„Până acum, cel mai mare dușman al meu a fost propria teamă. Nu îmi este rușine să recunosc. Am fost terifiată de ideea că aș putea suferi o accidentare urâtă sau că aș putea eșua. Dar am descoperit că iubesc gheața și ador să îmi testez limitele. Dancing on Ice: Vis în doi nu este doar un proiect colosal de televiziune, este și o oportunitate de a oferi. Este șansa de a lupta alături de partenerul meu pentru a împlini un vis pentru cei ce nu o pot face singuri. Este un proiect care m-a învățat ce înseamnă modestia, prietenia și ce înseamnă să fii parte dintr-o echipă”, a spus Iulia Albu.

Alte vedete care au acceptat provocarea Dancing on Ice: Vis în doi, emisiune ce va debuta la Antena 1, din această primăvară, sunt: Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu. Vedetele vor dansa pe gheață, făce și echipă cu alți nouă patinatori profesioniști.