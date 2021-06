Ce a spus Iulia Albu despre Andreea Marin: ‘Zâna a renunțat la hainele de birou’. Măruță a început să râdă

Iulia Albu a fost prezentă azi la emisiunea lui Cătălin Măruță, ”La Măruță”, pentru celebra sa rubrică, Marțea Neagră cu Iulia Albu.

Iulia Albu a comentat în stilul caracteristic ținutele mai multor vedete, prezente la un eveniment al cărui dress code a fost îmbrăcămintea albă. Iulia Albu a comentat ținutele Anamariei Prodan, Denisei de la Bambi, Andreei Marin, Mariei Constantin, Andei Adam. Deși la eveniment a fost prezentă și Adelina Pestrițu, Iulia Albu nu a dorit să comenteze ținuta ei în niciun fel. Iată comentariile făcute de celebrul fashion designer.

”Adelina Pestritu: Nu vorbesc de Adelia Pestritu.

Anamaria Prodan

Este foarte bine imbracata, isi permite. Are si momente cand exagereaza, dar acum as fi preferat sa aiba un par buclat si nu un coc de nasa. Dar in Romania se poarta cocul de nasa, nu neaparat de către nasele cool.

Denisa Bambi

Imi place, ea a avut o evolutie fabuloasa. Nu mai plang cand le vad tinutele, investec mai mult pe aceasta parte. Denisa nu are coc și nu mai poarta nici mult machiaj. As fi schimbat incaltamintea, nu as fi folosit sandale aici.

Andreea Marin

Trebuie sa salut faptul ca ea a iesit din zona tinute de birou si că incearca mai mult. Zana este bine, as vrea sa renunte la acea coada, nu mi se pare ca ar fi culoarea parului ei, sa o mai scurteze ca e prea lunga. Parul ala nu este al ei, imi place cu coada, dar nu așa de lunga. Nu-mi place acea redingota de pe ea. Ea are o silueta frumoasa, dar nu inteleg haina de pe deasupra, ea are deja volum in zona bustului. Accesoriile acestea finute, as prefera un lant foarte fin la baza gatului in locul acelui cercel lung. Apreciez ca Andreea poarta totusi alb si cu accesorii aurii. Vad progresul ei.

Maria Constantin

Au innebunit salcamii cu acest dress code de white party. Sa le plangem de mila vedetelor care sunt privilegiate si sunt persoane publice. D-aia trebuie sa te duci la eveniment în mod corespunzător.

Anda Adam

Am asa cateva lacrimi. Este si o sa ramana o papusa Barbie, ea asa doreste sa fie, nu are o silueta urâtă, dar exagereaza cu aceasta expunere a bustului, nici daca ar fi natural nu ar trebui expus așa. Sa isi vopseasca radacinile, nu sa apara asa. Are incaltamintea aurie, are un ceas potrivit pentru costum, daca nu ar fi avut acea bluza. Asa nu, pentru ca imaginea este vulgara„, a fost rubrica de azi a Iuliei Albu.