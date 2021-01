Ce a spus Iulia Albu despre Andreea Bălan. Nu a avut milă deloc, când a văzut-o așa

Dacă e marți, atunci Iulia Albu vine la emisiunea lui Cătălin Măruță, pentru a comenta ținutele vedetelor din România. Ca de fiecare dată, comentariile fashion editorului au fost acide, pe alocuri.

Ce a spus Iulia Albu despre Andreea Bălan

Iulia Albu este o prezență constantă în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Dar înainte de a începe a comenta ținutele de pe Instagramul vedetelor, Iulia Albu a povestit cum a petrecut de Revelion.

”Am petrecut bine, cu sora mea, a fost cam trist. Cu el (.red. iubitul meu) si cu sora mea. In 2021 imi doresc sa aiba Catalin (n.red. Măruță) o tinuta buna intr-o zi de marti”, a spus Iulia Albu. Apoi, vedeta a trecut la cunoscuta sa rubrică cu ținute.

”Andreea Balan si Elena Gheorghe

Este totul festiv aici, toate se imbraca in cea mai bună rochie proastă, dar niciuna nu s-a abtinut sa promoveze ceva de Craciun. Andreea Balan a tot a continuat sa promoveze.

Antonia și Stefania (iubita lui Speak)

Antonia a ramas fara chiloti, pe Antonia nu o cred ca poarta o pereche de cizme care costa foarte putini bani. Castigatoare la puncte va fi, asadar, Stefania, pentru ca ea este asumata. Este mult mai bine sa nu-ti permiti sa faci inluencing de Craciun.

Bianca Dragusanu si Elena Gheorghe

În această imagine, Elena a a avut un reviriment stilistic, imi place tinuta ei, dar Bianca, surprinzator de modest acest Revelion pentru ea.

Corina

Cateodata, toti avem intentia sa ne imbracm in fetita isterica de la party, e cumva tristut sa o vad asa pe plaja. Ea are ceva al ei, eu recunosc ca mie imi place”, a comentat Iulia Albu ținutele vedetelor.

Iulia Albu, în scandal cu fostul soț

Și la vreme de pandemie, foștii soți Iulia și Mihai Albu au fost într-un conflict de proporții. Astfel că după multee acuze si injurii care i-au fost aduse de către fostul ei soț pe micile ecrane, dar și în particular, pe conturile sociale, Iulia Albu a decis să-i dea replica direct in Tribunal, acolo unde, cu ceva timp în urmă, spunea că își invită fostul soț, chiar de Sărbători! De altfel, Iulia a menționat că s-a săturat până peste cap să mai fie jignită de tatăl fetiței ei, de care a divorțat în urmă cu opt ani. Așadar, Iulia Albu a fost decisă să-și caute dreptatea în tribunal. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi foști soți în acest an.