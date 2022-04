Ce a spus Gigi Becali despre Lucian, nepotul lui, după ce a aflat că a bătut un om: „Cum adică, nu înțeleg, habar n-am”

Ce a spus Gigi Becali despre Lucian, nepotul lui, după ce a aflat că a bătut un om. Partida de duminică de pe Arena Națională dintre FCSB și U. Craiova a fost umbrită de un incident violent petrecut în tribune. Un tânăr a fost bătut de un grup de bărbați condus de nepotul favorit al patronului vicecampioanei, Lucian Becali. La auzul veștii, Gigi Becali s-a arătat surprins de cele petrecute și de comportamentul rudei sale.

Ce a spus Gigi Becali despre Lucian, nepotul lui, după ce a aflat că a bătut un om. Duminică, spre finalul partidei FCSB – U. Craiova, Lucian Becali a fost unul dintre bărbații violenți care au bătut un fan aflat în tribunele Arenei Naționale, scrie as.ro. Pe imaginile surprinse la fața locului, se poate vedea cum mai mulți bărbați lovesc un tânăr, chiar și când acesta era deja căzut pe scaune.

Printre cei mai activi agresori este și nepotul lui Gigi Becali, îmbrăcat cu un hanorac alb. Conform celor de la orangesport.ro, scandalul ar fi pornit după ce grupul din care făcea parte şi nepotul lui Gigi Becali ar fi aruncat cu sticle în prietena bărbatului agresat. Lucian Becali a fost surprins în timp ce lovea în tânărul care deja nu se mai putea apăra. Lucian este fiul Dorinei, sora mai mare a lui Gigi Becali, decedată la începutul anilor 90.

Gigi Becali s-a arătat surprins neplăcut de atitudinea nepotului său. Latifundiarul a spus că el nu răspunde pentru faptele altor rude decât pentru cele ale sale și ale familiei apropiate.

Nepotul lui Gigi Becali și-a cerut scuze pentru comportamentul violent într-o postare făcută pe o rețea socială.

„Mea Culpa

Aș vrea pe această cale să ofer scuzele mele suporterului cu care am fost implicat într-o altercație din timpul meciului. Aș vrea să ofer scuze tuturor suporterilor fotbalului și în general ai sportului, această atitudine violenta NU mă caracterizează chiar deloc și este inacceptabilă, indiferent dacă am fost provocat sau nu.

Violența, în toate formele ei, NU trebuie să aibă loc în societatea din ziua de astăzi și din mileniul în care trăim.

Întotdeauna am avut o atitudine prietenoasă și deschisă cu oamenii, dar câteodată din cauza conjuncturii și provocărilor mai greșim, NU mă simt mândru ci dimpotrivă, îmi este rușine cu genul acesta de comportament și nu îmi face cinste !

Stadioanele și sportul în general trebuie să unească oamenii în pace,dragoste și respect reciproc pentru sportivi și pentru iubitorii sportului, NU pentru violență și alte manifestări nepotrivite .

Pace & dragoste”, a fost mesajul lui Lucian Becali pe contul de Facebook.