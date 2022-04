Lucian Becali s-a luat la bătaie pe Arena Naționala. Nepotul favorit al lui Gigi Becali a fost implicat într-un incident violent în tribune, la partida FCSB – U. Craiova, scor 0-2. Jocul slab al favoriților a încins spiritele printre fanii roș-albaștrilor. Spre finalul meciului, un suporter a fost luat la bătaie de alți bărbați. Unul dintre cei mai activi dintre cei violenți a fost Lucian Becali, nepotul cel mai apropiat de patronul vicecampioanei.

UPDATE. 10.00 Lucian Becali a avut o primă reacție după incidentele violente la care a participat în tribunele Arenei Naționale.

„Mea Culpa

Aș vrea pe această cale să ofer scuzele mele suporterului cu care am fost implicat într-o altercație din timpul meciului. Aș vrea să ofer scuze tuturor suporterilor fotbalului și în general ai sportului, această atitudine violenta NU mă caracterizează chiar deloc și este inacceptabilă, indiferent dacă am fost provocat sau nu.

Violența, în toate formele ei, NU trebuie să aibă loc în societatea din ziua de astăzi și din mileniul în care trăim.

Întotdeauna am avut o atitudine prietenoasă și deschisă cu oamenii, dar câteodată din cauza conjuncturii și provocărilor mai greșim, NU mă simt mândru ci dimpotrivă, îmi este rușine cu genul acesta de comportament și nu îmi face cinste !

Stadioanele și sportul în general trebuie să unească oamenii în pace,dragoste și respect reciproc pentru sportivi și pentru iubitorii sportului, NU pentru violență și alte manifestări nepotrivite .

Pace & dragoste”, a fost mesajul lui Lucian Becali pe o rețea de socializare.