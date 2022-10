Ce a spus Erdogan despre Emmanuel Macron și soția lui. S-a aflat tot adevărul acum despre relația dintre cei doi

Erdogan a făcut o declarație incendiară despre relația cu Emmanuel Macron. Toată lumea a rămas surprinsa în fața afirmației făcute de președintele turc. „Soţiile noastre se înţeleg bine”, a subliniat Recep Tayyip Erdogan. Oficialul a glumit mai apoi despre conexiunea care există între el și șeful statului francez. Declarațiile acestuia au trezit un val de reacții. Ce a spus bărbatul?

Erdogan, declarație neașteptată despre Macron și soția lui: ,,soțiile noastre se înțeleg…”

Recep Tayyip Erdogan a venit cu câteva afirmații controversate. Acesta a reușit să stârnească un val de reacții după cele spuse. Președintele turc a glumit despre relația sa dificilă cu șeful statului francez. Oficialul a spus în cadrul unei conferințe de presă că soțiile celor doi se înțeleg, dar acesta nu este și cazul lor.

Ermine Erdogan și Prima doamnă a Franței întrețin relații mai mult decât cordiale, deși între soții lor există tensiuni constante. Șefii de stat au vorbit joi la Praga în cadrul primei întâlniri a Comunității Politice Europene. Anturajul soției lui Erdogan a declarat pentru AFP în noiembrie 2021 că relația dintre cele două femei e chiar bună. Acestea au fost fotografiate în mod regulat împreună la summituri internaţionale.

Replici acide: ,,vă așteptăm aici dacă doriți”

Recep Tayyip Erdogan a fost filmat în cursul zilei de joi în timp ce făcea o glumă la adresa președintelui Franței, propunând apartenenţa Franţei la Organizaţia Statelor Turce (OET), care include, pe lângă Turcia, ţări vorbitoare de limbă turcă din Asia Centrală şi Azerbaidjan.

„Vă aşteptăm aici dacă doriţi”, i-a spus el lui Emmanuel Macron, în prezenţa preşedintelui din Azerbaidjan, Ilham Aliev. liderul Franței a oferit rapid o replică. Cel din urmă l-a bătut prietenește pe spate pe șeful statului turc și a insistat cu acest gest. De asemenea, la scurt timp oficialul turc a subliniat că:,,Soţiile noastre se înţeleg, noi nu!”

Au uitat de divergențe pentru rezolvarea conflictului din Ucraina

Peședintele turc Tayyip Erdogan și omologul francez au purtat discuții în cursul acestui an în cadrul unei convorbiri telefonice despre războiul din Ucraina. Turcia, membră a NATO, are o frontieră maritimă cu Ucraina și Rusia în Marea Neagră și are relații bune cu ambele țări.

Astfel și-a asumat un rol de mediere în conflict. Turcia a făcut ulterior presiune pentru a pune cap la cap o reuniune a liderilor, după ce a găzduit discuții între miniștrii de externe și negociatorii de pace ai ambelor părți.