Ce a spus Dan Bittman despre relația cu Andreea Esca, după ce a acuzat-o că și-a înscenat infectarea cu covid-19

Ce a spus Dan Bittman despre relația cu Andreea Esca. Artistul o acuzase în trecut pe prezentatoarea Știrilor Pro TV, Andreea Esca, că a mințit cu privire la faptul că s-a infectat cu coronavirus. Artistul a acordat un interviu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, în care a vorbit despre „prietenia” cu Andreea Esca.

Dan Bittman a fost un apropiat al Andreei Esca. Însă la puțin timp de la debutul pandemiei de coronavirus, artistul făcea o declarație surprinzătoare, susținând că prezentatoarea de la PRO TV și-ar fi înscenat infectarea cu temutul virus.

În emisiunea prezentată de Denise Rifai la Kanal D, Dan Bittman a revenit asupra declarațiilor sale și a făcut precizări:

„Asta nu știu (n.r. dacă mai sunt prieteni), ea trebuie să spună. Nu ne vedem foarte des. E prietenă cu mine, în măsura în care eu o consider în continuare prietenă. Îmi cer scuze, Andreea, în public că am spus ce am spus. Mi s-a părut puțin cusută cu ață albă(…). Am spus într-un interviu că eu nu prea cred că a avut Andreea COVID și vă spun și de ce.

Legea spune că dacă noi doi avem COVID acum, domnii aceștia care ne filmează aici, plus dumneavoastră, trebuie să intrați 14 zile în carantină. Toată lumea trebuie să plece acasă să vedem au COVID sau nu au, că altfel infectăm întreaga instituție. Nu s-a oprit Pro tv, Andreea Esca este mijlocul Pro tv, ea ia legătura cu toată lumea.

Când a intrat ea în carantină trebuia să intre totul în carantină. Și mi s-a părut puțin ciudat. Nu găseau încă în rândul artiștilor, au încercat cu sportivi, cu oameni din presă.(…) Poate l-am luat, mi-a fost și mie rău, eu am o sinuzită care mă macină de multă vreme, nu am avut gust, miros, dar e o viroză, o viroză grea.”, a declarat Dan Bittman în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.