Ce a spus Dan Bittman despre declarațiile din vremea crizei covid: ‘Eu am avut dreptate’ (exclusiv)

Dan Bittman a fost taxat dur de către fani după ce a făcut o serie de declarații controversate în timpul pandemiei. Celebrul solist a adus din nou în prim-plan afirmațiile sale. Vedeta mărturisește că și acum este de aceeași părere și crede că a avut dreptate cu tot ceea ce a spus. „Viața a demonstrat că eu am avut dreptate”, a subliniat artistul. Iată ce a mai spus artistul despre perioada grea încercată pentru oameni din lumea întreagă!

Artistul a subliniat că nu este supărat pe presă pentru cele petrecute în ultimii doi ani. Cu toate astea, el consideră că a avut de-a face cu o acțiune concertată la adresa sa și a altora în care presa a intrat.

Dar consider că am avut de-a face cu o acțiune concertată la adresa mea, și a altora, în care presa a intrat, cu voie sau fără voie”, a declarat Dan Bittman, pentru impact.ro.

Dan Bittman a afirmat că ultimele luni i-au adus și o confirmare că punctul său de vedere despre pandemia de COVID-19 a fost unul realist. De asemenea, fostul prezentator a mai mărturisit și că mulți oameni l-au felicitat pentru cele spuse cel puțin în ultima perioadă.

„Viața a demonstrat până la urmă, după părerea mea, că eu am fost cel care a avut dreptate, iar nu ceilalți. Sute de oameni, inclusiv politicieni, cadre militare, profesori, au ținut în ultimele luni să vină, să-mi strângă mâna și să-mi spună în față că sunt de acord cu mine, și că, și după părerea lor, eu am avut dreptate în controversa asta pe care am trăit-o în ultimii ani. Iar pentru mine lucrul acesta contează!”