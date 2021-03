Ce a spus Andreea Antonescu despre Elena Marin de la Survivor. Anunțul clar făcut de cântăreață

Andreea Antonescu a decis să își încerce rezistența și capacitățile de luptătoare la ”Survivor România”. Din păcate lucrurile nu au decurs așa cum și-ar fi dorit, fiind eliminată din competiție. Pe toată perioada de participare, în Republica Dominicană, a avut un aliat în Elena Marin. La fiecare moment delicat Andreea Antonescu și Elena Marin au făcut echipă, învățând una de la alta, multe lucruri.

Eliminarea solistei Andreea Antonescu de la ”Survivor România”, era aproape o certitudine. Deși și-a dat toată silința să facă față, randamentul acesteia nu a fost pe măsura provocărilor din cadrul competiției. Dar, a câștigat o prietenă. Andreea Antonescu și Elena Marin au devenit atât aliate, cât și prietene în această perioadă a competiției. De altfel Andreea a susținut-o permanent pe Elena Marin, fiin de părere că are toate șansele să câștige ”Survivor România”.

”Am auzit această discuție, permite-mi să cred că eu având o relație de prietenie cu Elena, clar îmi este mult mai la îndemână s-o cred pe Elena, mai ales că Elena până a ajuns să-mi fie prietenă, m-a convins cu foarte multe lucruri.”, povestește Andreea Antonescu.

Deși eliminată din competiție, Andreea nu regretă experiența avută în Republica Dominicană. În același interviu, vedeta a recunoscut că relația ei cu Elena Marin a fost mai altfel, și datorită unor experiențe personale asemănătoare, și poate acest aspect le-a legat mai mult una de alta. În același timp, Andreea Antonescu este convinsă că Elena Marin va fi cea care va ridica cupa de-asupra capului.

”Aici nu mă refer doar la repetițiile pe care noi le-am avut cu trupa Andre, ea fiind dansatoarea noastră…au fost anumite episoade în viața noastră în care practic s-a cam întâmplat în același fel…și atunci eram confidente și ne dădeam sfaturi una alteia, mă refer în viața reală și atunci da, mi-e mult mai la îndemână s-o cred pe Elena pentru că a fost lângă mine în momente în care eu am avut nevoie. La rândul meu, când mi-a cerut un ajutor sau un sfat, am fost acolo. Indiferent de orice, eu merg pe mâna Elenei’, a mărturisit Andreea Antonescu.