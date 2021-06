Maria Constantin se poate declara mândră! Vedeta a reușit să facă un pas imens pentru viața ei chiar la 34 de ani. Toată lumea a fost uimită să afle că interpreta de muzică populară s-a ambiționat și a reușit să ducă la capăt o etapă importantă ce o va ajuta foarte mult de acum încolo.

Maria Constantin a mai bifat o facultate! Cântăreața de muzică populară este extrem de studioasă, astfel că nu s-a lăsat până nu a duc la capăt încă 4 ani de învățat. Chiar dacă a fost extrem de greu și a trebuit să se împartă între viața profesională, studiu și viața personală, iată că vedeta a reușit să facă ceea ce nu mulți pot la vârsta de 34 de ani.

Invitată la Teo Show chiar după festivitatea de premiere, vedeta a explicat de ce a ales acest drum și ce a învățat din experiența extrem de dificilă. Nopțile nedormite și activitățile din belșug nu au speriat-o, semn că a vrut să facă orice pentru a vedea că visul i se va îndeplini.

„Mă descurc și între carieră, viața personală, copil, activitățile mele de zi cu zi au fost aproape inexistente și învățatul, care s-a petrecut mai mult noaptea, recunosc. Dar ce să facem? Important e ca am avut îndrumători, despre care consider că-s cei mai buni, că am învățat tehnica vocală. Asta consider eu ca e foarte important pentru mine. (…) Probabil sunt printre singurii interpreți, nu doar de muzică populară, care au urmat acest vis.”, a zis aceasta.

După 4 ani grei, Maria Constantin nu își dorește să se oprească aici. Interpreta de muzică populară are foarte multe planuri și vrea să urmeze cursurile unui masterat, iar apoi va urma doctoratul. Aceasta consideră că niciodată nu este prea târziu dacă îți dorești ceva cu adevărat.

„Este un vis de-al meu pentru că eu am facut muzică clasică de la varsta de șapte ani. Am început cu pian, după care flaut 12 ani…după care am terminat și o facultate de jurnalism, dar am considerat că, cea mai bună facultate pentru mine este de canto-clasic.

Urmează masterul, urmează doctoratul, adică vreau să am toate aceste..nu diplome, că diplomă este mult spus. Contează anii de studiu. Etapele acestea trebuie să le parcurg chiar dacă am început la vârsta de 30 de ani facultatea, consider că niciodată nu este prea târziu.”, a declarat Maria Constantin la Teo Show.