Ce a răspuns Anda Adam la întrebarea ”Ai mai muls o vacă?” O să zâmbești, garantat!

Noul sezon ”Ferma” va debuta pe 8 septembrie, pe PRO TV, și se va filma în același loc din primul sezon, la Ciocani, județul Dâmbovița. Cu vedetele instalate la 20 de kilometri de București, publicul nu are decât să aștepte aventura pe micile ecrane. Până atunci, concurenții au făcut declarații despre ce știu să facă într-o gospodărie, cum cred că se vor descurca și ce le va lipsi cel mai mult de acasă.

Cântăreața a ajuns la ”Ferma” pentru a demonstra tuturor că ”poate fata”, după cum îi este și melodia, dar și motto-ul în viață. Înainte de a se alătura echipei orășenilor, din care artista face parte, a oferit un interviu pentru ferma.protv.ro în care a vorbit despre noua provocare pe care a acceptat-o, dar și despre cum a reacționat fiica ei, Evelin, atunci când a aflat că va fi despărțită de mama ei pentru o scurtă perioadă.

Cât despre ocupațiile pe care le va avea la fermă, vedeta nu se simte copleșită, chiar dacă mare parte dintre acțiuni nu le-a făcut niciodată, de exemplu, să mulgă o vacă. Încrezătoare, cântăreața consideră că se va descurca.

„Nu am muls niciodată o vacă pentru că am crescut numai pe asfalt. Dar am văzut pe internet cum se face și nu mi se pare un lucru complicat, nimic de nerealizat, așa că abia aștept să fac asta. Mai ales că ador văcuțele, mi se par animale divine. Nu te poți uita în ochii lor… emit ceva puternic și profund!”, a spus Anda Adam.