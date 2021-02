Ce a putut spune Vlad Gherman despre Cristina Ciobănașu, la doar 1 lună de la despărțire

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat în urmă cu o lună că nu mai formează un cuplu. Vestea a fost ca un trăsnet pentru fani, care nu au contenit să îi întrebe detalii despre despărțire. Motivul l-au reprezentat neînțelegerile. Cei doi au încercat din răsputeri să-și readucă la viață relația, căci nu a fost vorba despre lipsa sentimentelor, lucru confirmat și de actor în cel mai recent interviu acordat revistei VIVA!, ba chiar acesta subliniază că „nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferect de tipul de iubire pe care i-o port”.

Vlad Gherman, impresii despre despărțirea de Cristina Ciobănașu, la o lună de când nu mai formează un cuplu

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai iubite și sudate cupluri din showbizul românesc. Început în perioada în care ambii jucau în ”Pariu cu viața”, relația celor doi a prins contur, lucru care s-a observat în special când Cristina a împlinit 18 ani, moment în care Vlad a considerat că este momentul să treacă la un alt nivel. Actorul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, răspunsul a fost afirmativ, apoi au început să construiască.

De pildă, o casă, în care Cristina a rămas acum, după despărțire, în timp ce Vlad s-a mutat pentru o perioadă cu sora și verișoara lui. Vestea are deja o lună vechime, așa că tânărul s-a pus pe picioare și și-a cumpărat un apartament în care trăiește singur. Singur, dar tot cu fosta parteneră în gând.

Vlad a declarat pentru publicația numită că nu va înceta să o iubească pe Cristina, indiferent de tipul de iubire pe care i-l va purta de acum încolo. În plus, pentru el, aceasta rămâne în continuare un om special.

Motivul separării

„Am evoluat în direcţii diferite. Începuserăm să ne dorim lucruri diferite și credeţi-mă că am încercat să facem relaţia să funcţioneze. Nu am zis gata’ din primul moment în care am realizat că nu suntem pe acelaşi traseu. Nu ‘am tras de relaţia asta din obişnuință.

Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a explicat actorul.