Ce a putut spune Vali Vijelie despre Florin Salam sau Jean de la Craiova. Secretele lor au fost divulgate și l-au uimit pe Cătălin Măruță

Cântărețul de manele Vali Vijelie a venit în platoul emisiunii La Măruță, unde a participat la rubrica ”Sosurile iuți”. Întrucât nu a dorit să mănânce iute, Vali Vijelie a răspuns întrebărilor prezentatorului de televiziune, Cătălin Măruță. El a fost întrebat și despre Florin Salam și alți colegi de breaslă, iar dezvăluirile nu au întârziat să apară.

Vali Vijelie nu s-a sfiit să răspundă detaliat întrebărilor celebrei rubrici de la Pro TV, Sosurile iuți”. Rugat să spună care ar fi trei defecte ale lui Florin Salam, Vali Vijelie a răspuns:

„Nu se odihnește, mai lipsește de acasă, nu știe să își investească banii. Îți spun sincer, băiatul asta are cel mai mare potențial, putea să ajungă la cel mai mare nivel”, a spus Vali Vijelie despre Florin Salam.

Întrebat și despre cine anume era „pofta inimii” atunci când a scris piesa „Să iubești două femei”, cântărețul de manele a răspuns fără ocolișuri:

Cătălin Măruță a dorit să mai știe și care dintre colegii săi de breaslă a fost cel mai fustangiu. Fără să se gândească prea mult, Vali Vijelie a spus că toți colegii săi de breaslă se încadrează în această categorie:

Legat de colegii săi de breaslă, Vali Vijelie a dezvăluit și care dintre ei l-a „țepuit” și în ce context.

„Liviu Guță. E prietenul meu, îl respect, dar el mi-a dat o mare țeapă. El tocmai făcuse melodia „4 nopți și 4 zile”, eu l-am sunat să ne vedem la un eveniment să cântăm, a zis ca e disponibil. Eu am venit la petrecere și l-am așteptat, îmi zicea mai am puțin, mai am puțin. La un moment dat, îmi zice primarul: până la urmă, vine Liviu sau nu?

Eu i-am zis apoi primarului că daca nu vine Liviu nu mai vreau nimic, mai avea să imi dea ceva, eu am ramas supărat în sinea mea pe Liviu. Acum vorbesc cu el. Am vrut să fac și o piesă cu el, are o voce incredibilă, dar i-as da un sfat: să puna mana să își facă piese, ca poate cânta orice.”, a spus celebrul cântăreț de manele.