Ce a putut spune TJ Miles despre ‘bărbăția lui’ după Survivor România. Confirmă tot ce credeau fanii lui că se întâmplă pe insulă

TJ Miles a reacționat la declarațiile făcute de Elena Chiriac privind bărbăția concurenților de la Survivor România 2022. Faimosul vlogger a câștigat 36 de mii de euro în urma participării sale la competiția din Republica Dominicană și se gândește să meargă și la America Express. Ce spune TJ Miles despre bărbăația sa.

Pe parcursul celor 5 luni de Survivor România 2022 au circulat diferite zvonuri potrivit cărora TJ Miles s-ar fi apropiat mai mult de colegele sale din junglă, Alexandra Duli și Laura Giurcanu.

Ei bine, vloggerul a clarificat situația, spunând că oboseala, probele extenuante, traseele dificile și lipsa hranei l-au făcut să uite de poftele carnale și să se concentreze pe lucruri mai importante.

Apreciez mult mai mult sexul acum, apreciez totul. De la sex, mâncare, tot ce am, apreciez, sunt recunoscător!”, a declarat TJ Miles, în exclusivitate pentru Cancan .

Nici nu mă uitam la fete cum m-aș uita într-un concept normal! Am văzut că foamea și lipsa de mâncare nu te mai fac să te gândești la sex niciodată. Asta a fost o chestie pe care a trebuit să o experimentez.

Dar când m-am întors în România, n-am pierdut timpul degeaba și am recuperat timpul pierdut, nu degeaba!

Reamintim că, acum o săptămână, Elena Chiriac a fost invitată la Virgin Radio unde a vorbit despre bărbăția colegilor ei din tribul Faimoșilor și despre factorii enunțați de TJ Miles anterior, care i-ar fi împiedicat să se gândească la instinctele lor primare.

Pofta de adrenalină nu i-a dispărut, motiv pentru care TJ Miles a explicat că ar accepta oricând provocarea de a participa la America Express:

„Lupta cu mâncarea a fost cel mai greu lucru pentru mine. A meritat totul prin ce am trecut, tot chinul , toată ploaia, tot ce am făcut la «Survivor» a fost «meant to be» și a meritat să o fac.

Dacă aș mai face-o încă o dată? Să fiu sincer, nu știu, nu sunt sigur, deja am făcut-o, vreau să fac lucruri noi! Vreau să fac «America Express» next!” , a mai completat îndrăgitul vlogger pentru sursa citată.