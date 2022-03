Ce a putut spune mama lui TJ Miles despre Laura de la Survivor România. Confirmă ceea ce fanii bănuiau deja

Mama lui TJ Miles de la Survivor România 2022 și-a spus părerea despre ce se întâmplă în concurs, făcând referire și la relația fiului ei cu colegii de echipă. Irina Iordache, mama Faimosului, s-a exprimat în ce privește tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă între TJ Miles și Laura Giurcanu, în Republica Dominicană.

Ce a putut spune mama lui TJ Miles despre Laura de la Survivor România

Invitată în emisiunea La Măruță, mama lui TJ Miles a dat detalii nemaiștiute despre cunoscutul vlogger, despre cum a crescut, dar și cum s-a adaptat într-o țară străină în care a trăit mulți ani, Canada, o țară diferită din punct de vedere a mentalității. Ea a spus că nu s-ar simți deranjată ca fiul ei să se afle în Exil la Survivor România.

„Nu m-ar deranja ca Miles să fie în exil. N-aș vrea să jignesc, dar e o mică diferență de vârstă, iar când ești tânăr ai un alt vibe și corpul e mai în formă.

Se descurcă bine, este destul de echilibrat, nu cred ca a jignit pe nimeni, nu consider că are o astfel de atitudine. Social el are mentalitatea pe care o are. Știu că e considerat îngâmfat dar nu este așa. El e crescut într-o mentalitate în care trebuie să arăți ca ai încredere în tine.

Între 7 ani și 32 de ani a trăit în Canada și sunt o grămadă de expresii pe care el nu le știe, cum e de exemplu cu lingușitor. El nu știe nici să înjure în limba română”, a declarat mama lui TJ Miles, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Am fost dezamăgită”

Mama lui TJ Miles a făcut referire și la ce se întâmplă între fiul ei și Laura Giurcanu, despre conflictul dintre ei. Ea a dat de înțeles că Laura i-ar fi dat „papucii” fiului ei, având și câteva remarci negative la adresa acesteia.

„Stima de sine e foarte importantă, dar asta nu înseamnă că trebuie să calci pe cadavre. Cred că Laura s-a debarasat de el mai repede”, a mai spus aceasta la Pro tv.

Părinții lui TJ Miles și-au spus părerea și cu privire la jignirile făcute și primite de Faimos în cadrul emisiunii.

„Mama lui TJ Miles. Am fost dezamagită, nu știu de ce se întamplă ce se întamplă, nu vreau sa mă implic prea tare, sunt mamă, ma doare, dar e un joc. Trebuie să aducem ceva pozitiv în negativ. Tatăl lui TJ Miles: Am venit să îmi susțin soția și pe Miles, eu zic ca e bine, nu aș vrea să fac referire la Consiliul de aseară. Eu acum vreo 20 de minute am aflat ce e un fătălau, Miles nu îl știe cu siguranță (n.red. cuvântul), cred că ar trebui evitat să fie folosit în show-uri”, au spus părinții lui TJ Miles.

În consiliul de Eliminare de ieri de la Suvivor România 2022 a fost eliminată Natalia Duminică.