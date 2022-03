Ce a putut spune Ion Țiriac despre Ilie Năstase, după tot scandalul cu Marica. Omul de afaceri este prieten cu „Nasty” de peste o jumătate de secol. Cei doi au câștigat Roland Garros, la dublu, în 1970 și au jucat trei finale de Cupa Davis. Miliardarul îl consideră pe cel care a fost primul lider mondial ATP drept o parte a vieții sale. Ion Țiriac a mărturisit că, totuși, nu e mereu de acord cu atitudinea și faptele lui Năstase din spațiul public.

Fostul mare jucător de tenis l-a acuzat pe nașul său de căsătorie că vrea să-l înlăture din conducerea propriei fundații. Fundația Academia Ilie Năstase administrează fost bază Voința pe care „Nasty” a primit-o de la statul român în 1999. Miza ar fi terenurile extrem de valoroase care intră în patrimoniul fundației, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro. Ilie Năstase (75 de ani) și Marica au apelat chiar la medierea lui Ion Țiriac (82 de ani), avocații miliardarului încercând să rezolve litigiul dintre cei doi.

Ion Țiriac a recunoscut, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro că Năstase este un personaj plin de carismă, iar personalitatea nu i s-a schimbat mai deloc odată cu vârsta.

„Atenție! Pe lângă talentul lui Ilie Năstase trebuie să consideri și personalitatea lui Năstase. Când el a jucat acel faimos meci la US Open cu John McEnroe erau 25.000 de oameni (n.r. – la US Open 1979). 10.000 veniseră să-l huiduie, dar 15.000 veniseră să-l vadă pe Ilie Năstase. Eu dacă mă duc acum cu Ilie Năstase pe Champs-Élysées, sigur îl cunosc mult mai mulți pe el decât pe Federer. Și-atunci, a rămas undeva în mintea tuturor tenisul ăla. Tenisul jucat de Ilie Năstase!

Are o carismă, asta nu-i lipsește absolut deloc. Dar are greșelile lui ca orice alt om. A ajuns la venerabila vârstă de 80-90 de ani, nu-mi mai aduc aminte cât are (n.r. – Năstase are 75 de ani), dar a rămas aceeași personalitate”, a declarat Ion Țiriac, cu o doză de umor, în emisiunea citată.