Ce a putut spune Dani Oțil despre Gabriela, fără jenă: ”Da, soția mea este pe interes”

Dani Oțil a făcut dezvăluiri despre soția sa, Gabriela Prisăcariu. Cei doi s-au căsătorit pe data de 15 mai, iar petrecerea de nuntă a avut loc la restaurantul pe care matinalul îl deține în București.

De altfel, invitat azi în platoul de la Neatza, magicianul Robert Tudor a avut câteva curiozități vizavi de relația lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu, dorind să afle dacă ea este o femeie pe interes, având în vedere că matinalul deține un restaurant, business care s-a dovedit a fi de mare succes pentru prezentator.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu așteaptă cu mare nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil, moment care se va întâmpla în luna august, în apropiere de ziua de naștere a matinalului.

De altfel, el și soția sa au petrecut weekendul la mare, în compania unor prieteni, iar Dani Oțil a fost surprins la ”antrenament de tătic”, potrivit Click, având grijă și jucându-se cu copilașul prietenilor săi. Vezi imaginea în galeria foto a articolului!

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt și ei pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru venirea pe lume a copilului, însă recent viitori părinți au fost în căutare de pătuț. Dani Oțil a vorbit în emisiune despre experiența ”neplăcută” pe care a avut-o când a mers să cumpere un pătuț pentru băiețelul său.

”Ai văzut cât e un pat de copil? E cât un Matiz. Am fost într-un magazin să luăm un pat de copil. Când am aflat cât costă, am zis că e bine, până la 16 ani nu îl mai schimb. Dar doamna de acolo mi-a zis că salteaua trebuie schimbată de câteva ori. Și am plecat imediat… Un pat e cât un Matiz, mai bine îmi luam un Matiz când eram mai tânăr.

Ați văzut că anumite influencerițe au câte 3 paturi de copii pentru un singur copil? Sunt pe Olx acum, nu zic mai multe. Nouă ne place să dăm și bani”, a zis Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă.