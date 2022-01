Ce a putut spune Dan Capatos despre Mircea Badea, colegul de trust. Sigur te va șoca și pe tine

Dan Capatos și Mircea Badea sunt cunoscuți de foarte mulți români și se bucură de numeroși fani, ținând cont de implicarea lor pe micile ecrane. Prezentatorul de la Xtra Night Show s-a hotărât să discute despre colegul său de breaslă, explicând ce părere are despre acesta.

Dan Capatos l-a lăudat pe Mircea Badea, explicând că îl apreciază enorm pe acesta pentru că îi împărtășește același gen de umor. Prezentatorul de televiziune a mărturisit că nu toți înțeleg imediat ce își dorește să transmită colegul său de breaslă.

De asemenea, el a punctat că Mircea Badea este extrem de loial dacă ține la o persoană.

Este un tip extrem de inteligent. Are niște sclipiri… Nu vreau să jignesc, dar mulți înțeleg la o secundă-două ce a vrut să zică Mircea Badea.

„Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi. Am o comunicare foarte mișto cu el. Avem același gen de umor. Am pretenția că pot să-i fac față.

Dan Capatos a vorbit despre multe aspecte ale vieții sale în podcast-ul realizat de Codin Maticiuc. Cunoscutul prezentator de televiziune a vorbit și despre sumele pe care le primește pentru cariera lui din televiziune, explicând că a simțit mereu că nu poate să facă bani.

„Poți să spui că ți-ai dori mulți mai mulți bani, că nu putem să ne plângem aici că e urât față de oamenii care se uită și te văd că ești foarte bine.

Am avut tot timpul impresia că nu pot să fac bani, dar dacă aș spune treaba asta ar suna mercantil și infantil. Nu cred că asta mi-aș dori neapărat. (…)

Nu vreau să se înțeleagă greșit. Pentru nivelul de salarizare din România totul e ok. Și chiar nu vreau să se simtă nimeni rău, prost, jignit. Simt că nu pot să… Întotdeauna am simțit că nu sunt genul care ar putea să facă milioane.

Mă învârt într-un cerc cu foarte mulți milionari și văd cât de ușor fac banii, iar eu nu am abilitatea asta. Nu mă plâng! Am cât am nevoie pentru mine și familia mea.

Am o mașină, o casă, să-mi permit două vacanțe pe an. Nu ar trebui să cer mai mult.”, a spus el.