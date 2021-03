Ce a putut spune Andreea Prisăcariu despre Simona Halep și jocul ei. Are dreptate sau nu?

Andreea Prisăcariu, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din noua generație din România, a vorbit despre carieră, dar și despre Simona Halep. Ce a spus despre jocul ei?

Andreea Prisăcariu a vorbit despre viitorul ei în lumea tenisului și despre cum și-ar dori să fie văzută în sport. Se regăsește în atitudinea și jocul Serenei Williams, care îi este și sursă de inspirație, îi place Sorana Cârstea și admiră perseverența Simonei Halep, la care visează să ajungă și ea.

Despre jocul campioanei noastre a spus că este opus ei, dar admite că este cea mai bună pe acel palier. Aceasta a încheiat printr-un gând pozitiv către colega sa, căreia îi dorește să o vadă din nou pe primul loc în topul WTA.

„Mă regăsesc în atitudinea și jocul Serenei Williams. Mereu, de când eram mică, m-a uitat la ea. Nu este idolul meu, nu am idoli, dar este una dintre sursele mele de inspirație. Îmi place Sorana Cârstea, îmi place stilul ei de joc, ne asemănăm, dar îmi place și atitudinea ei.(…) Simona Halep este simbolul României, este o sursă de inspirație. Îmi place perseverența, constanța pe care o are, mi-aș dori să o am și eu.

Jocul ei este total opus de al meu, dar este cea mai bună în jocul pe care îl face din toate pe care le-am văzut până acum. Îmi doresc să o văd din nou pe primul loc în topul WTA, dar depinde de ea”, a declarat Andreea Prisăcariu pentru WOWbiz.