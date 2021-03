Ce a putut spune Alin Oprea despre actuala iubită. Larisa, fosta soție, sigur se va înfuria EXCLUSIV

Viața solistului Alin Oprea, din trupa Talisman, s-a schimbat radical, de doi ani, de când s-a mutat cu iubita lui, Medana. Alin ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru playtech.ro, cum se răsfață reciproc și cum își împart sarcinile în casă.

Ce a spus Alin Oprea despre actuala iubită?

”Medana este o gospodină desăvârșită, iar la partea gastronomică nu o întrece nimeni. Face o mâncare atât de gustoasă că îți vine să o mănânci cu ochii. Iar în această zonă, eu sunt afon total”.

Alin Oprea își laudă iubita: “Medana îmi face cafeaua, în fiecare dimineață, dar, din când în când, o surprind și eu cu micul dejun și cu o cafeluță la pat. Cum a fost, de exemplu, de 8 Martie. Încercăm să facem totul împreună. Este dorința și bucuria noastră de a fi cât mai mult timp împreună. Medana este o gospodină desăvârșită, iar la partea gastronomică nu o întrece nimeni. Face o mâncare atât de gustoasă că îți vine să o mănânci cu ochii. Iar în această zonă, eu sunt afon total”.

Alin Oprea: “Calitățile Medanei sunt multiple. Își asumă imaginea ei reală, fără operații estetice și machiaje”.

Solistul trupei Talisman susține că s-a îndrăgostit de frumusețea naturală a femeii: “Calitățile Medanei sunt multiple. Faptul că am văzut-o mereu fără machiaj m-a atras foarte mult. Am simțit o femeie sinceră și autentică, care-și asumă imaginea ei reală, fără operații estetice și machiaje. M-a dat și pe mine Dumnezeu pe mâini bune. Poate că am meritat după atâta muncă și sacrificii”. Recent, acesta mai declara, pentru impact.ro, că relația lor este una foarte serioasă și că își fac planuri serioase de viitor, după divorțul lui Alin, de Larisa.

Declarațiile de dragoste ale artistului

Alin îi trimite mesaje de dragoste: ” Tu ești singurul om de care am nevoie astăzi, mâine și până la sfârșitul timpului. Mulțumesc pentru iubirea de dincolo de vremuri”.

Alin Oprea o răsfață pe femeia iubită și cu mesaje de dragoste, pe conturile sociale: ”Tu ești ”medicul” care mi-a salvat viața când alții m-au îmbolnăvit, ”avocatul” care m-a apărat, când alții m-au nedreptățit, ”scutul” care m-a protejat, când alții au vrut să-mi străpungă inima, ”stâlpul” care m-a susținut, când alții au vrut să mă îngenuncheze și ”soarele” care a adus lumină în viața mea, când am fost abandonat în întuneric. Acesta este motivul pentru care tu ești singurul om de care am nevoie astăzi, mâine și până la sfârșitul timpului. Mulțumesc pentru iubirea de dincolo de vremuri, pentru atingerea magică, pentru tandrețea angelică și pentru infinitul pe care mi l-ai dăruit”.

Alin și Larisa Oprea, divorț ”piperat”, de aproape un milion de euro

După 25 de ani de carieră, Alin are zero lei în buzunar! Cinci case, conturi de sute de mii de euro și câteva terenuri, aceasta e agoniseala lui Alin Oprea. O avere estimată la aproximativ un milion de euro. Numai că, surpriză, divorțul l-a lăsat sărac lipit. Motivul? În urmă cu trei ani, Larisa l-a convins pe Alin să treacă toate bunurile pe numele copiilor, inclusiv casa în care locuiau. Conturile bancare erau comune, dar acum administrator principal era soția artistului, care i-a retras acestuia dreptul de a mai putea scoate bani din cont. Practic, ea l-a lăsat fără nimic. Până va mai putea recupera ceva din munca de o viață, Alin și iubita lui locuiesc, cu chirie, într-un apartament.