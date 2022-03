Ce a putut să spună Mircea Radu despre Andreea Marin. Declarația pe care nu o aștepta nimeni

Mircea Radu și Andreea Marin sunt prieteni de mai bine de 25 de ani. În trecut, cei doi au lucrat împreună la TVR. Amiciția lor, însă, a continuat, deși nu mai colaborau cu același post de televiziune. Recent, Mircea Radu a fost prezent la lansarea cărții Andreei Marin, „Nu există nu se poate”.

Pe 17 martie, Andreea Marin și-a lansat a doua carte, „Nu există nu se poate”. De la eveniment nu au putut lipsi cei mai apropiați camarazi, printre care și Mircea Radu.

Cu această ocazie, el a detaliat cum a cunoscut-o pe Andreea Marin, supranumită „Zâna Surprizelor”, și cum a rezistat relația lor de prietenie și în ziua de astăzi. Cum era de așteptat, Mircea Radu a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei prezentatoare tv.

„Știu că Andreea face lucruri extraordinare, lucruri foarte serioase și abia aștept să ajung acasă, s-o citesc. Când vine vorba de emoție, sunt doi oameni pe care nimeni, niciodată, în România n-o să-i întreacă! Unul sunt eu! (râde) Cealaltă e Andreea! Am cunoscut-o pe Andreea acum 25 de ani, când a venit în Televiziunea Română. Urma să prezinte știri la ora 20. Era o figură frumoasă, proaspătă.

Ca orice nou-venit, nu știi despre mai nimic. Și ea avea anumite emoții. Avea în față o redacție cu 40 de oameni. Pe unii dintre ei îi văzuse la televizor. După câteva zile, în care ne-am purtat cu stângăcie, Andreea a zis > A mai luat câțiva colegi cu care se înțelegea. Și atunci mi-am zis > Așa am cunoscut-o pe Andreea ca om”, a declarat Mircea Radu, pentru Wowbiz.