Ce a putut să piardă Ilie Năstase. Ce lovitură uriașă a primit fostul sportiv: ‘Nu mai seamănă nimic cu ce era înainte’

Surpriză incredibilă la turneul de Grand Slam de la Roland Garros 2021. Ilie Năstase a pierdut un lucru extrem de important, ceva la care nu se aștepta nimeni. Ce lovitură uriașă a primit fostul sportiv: ‘Nu mai seamănă nimic cu ce era înainte’

Ilie Năstase a avut parte de o surpriză de proporții la French Open-ul din acest an. Se pare că aleea care îi purta numele fostului mare tenismen român a dispărut, după zeci de ani, în urma unor schimbări realizate de organizatorii turneului.

Prezent în acest an la finalele competiției recent încheiate, Nasty a făcut câteva mărturisiri incredibile despre perioada în care domina sportul alb în lume. În urma schimbărilor realizate de către oficialii de la Roland Garros, Ilie Năstase a fost afectat direct.

Fiind considerat unul dintre cei mai mari tenismeni ai tuturor timpurilor, una dintre aleile complexului de la Roland Garros a primit numele marelui Ilie Năstase, ca omagiu în onoarea performanțelor atinse de Nasty în lumea tenisului mondial.

Cu toate acestea, schimbările pe care organizatorii turneului din capitala Franței au fost radicale, iar celebrul afacerist a pierdut aleea respectivă, fiind dezamăgit de felul în care au decurs lucrurile.

Amalia și Ilie Năstase au format unul dintre cele mai apreciate și respectabile cupluri ale anilor 2000. Fostul mare tenismen și frumoasa femeie de afaceri au decis să divorțeze în 2010, după 14 ani de relație, dar au rămas în relații foarte bune. Mai mult de atât, Amalia Năstase a povestit, recent, cât de mult a ajutat-o fostul ei soț Ilie Năstase pe plan profesional:

„La un moment dat, prin anul trei așa, m-am dus să mă angajez, pentru că studiam Asigurări și m-am dus să mă angajez la o companie de asigurări. Am zis să fac part-time job. Când am ajuns acolo mi s-a spus să trimit un fax. Am zis, poftim? În ce sens să îl trimit, să îl duc undeva? Nu, să îl trimiți. A, zic, păi eu nu știu să trimit un fax.

De la ce facultate ești? Păi la Finanțe Bănci. A, ok. Deci cam atât de pregătită eram eu pentru business prin anul trei de facultate, de nu știam să trimit un fax. M-au învățat oamenii ăia, bineînțeles. Felul meu de a face afaceri este un fel de a îmi face prieteni și de a cunoaște foarte mulți oameni.

Prima afacere mare pe care am făcut-o a fost licenţa unui lanţ de fast-food în Republica Moldova, cel mai cunoscut lanţ de fast-food. Am reuşit să obţin împrună cu Ilie franciza pentru toate restaurantele din Republica Moldova”, a declarat Amalia Năstase.