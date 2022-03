Ce a putut să îi spună Albert mamei sale într-o tabără cu copiii. Romanița Iovan a avut un răspuns genial

Romanița Iovan are o relație extrem de specială cu fiul său Albert. Adolescentul de 15 ani a moștenit setea de adrenalină de la tatăl său, regretatul pilot Adrian Iovan, decedat în accidentul aviatic din Munții Apuseni din ianuarie 2014. Cu toate acestea, tânărul Albert i-a reproșat un singur lucru celebrei sale mame.

În ianuarie 2014, Adrian Iovan părăsea această lume, după ce avionul în care se afla alături de studenta Aura Ion, de numai 23 de ani, s-a prăbușit în Munții Apuseni.

Regretatul pilot a fost căsătorit cu designerul Romanița Iovan, având un fiu împreună, pe Albert. Ajuns astăzi la vârsta de 15 ani, adolescentul este un cavaler în toată regula.

Adoră sporturile extreme, este dependent de adrenalină precum tatăl său și visează să devină pilot profesionist de raliuri.

„Albert este în momentul de față pilot de raliu, la 15 ani. Îl susțin în activitatea lui sportivă, care e super interesantă. Își moștenește tatăl clar, are gena lui! Și de forță, și de pasiune.

E totuși un sport sigur pentru că ei sunt încorsetați acolo în mașină, e un sistem foarte sigur. Își creează o personalitate foarte puternică, de bărbat adevărat.

Albert a avut un rol foarte important în viața mea, pentru că întotdeauna am zis că o sarcină te regenerează.

Și dacă această sarcină a venit la 42 de ani, adică acum 15 ani, chiar am simțit o regenerare a organismului. Faptul că am un copil mic ca vârstă, că așa are 1,85 , e mai înalt decât mine, mă ține în formă, mă ține activă.”, a declarat Romanița Iovan, în exclusivitate pentru click.ro.