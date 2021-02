Ce a putut să îi facă Marcel Toader, de fapt, Mariei Constantin: „Nu mai contam, eu nu mai existam”

Maria Constantin și Marcel Toader au avut o poveste de amor încâlcită. Cei doi au divorțat în 2017, ceea ce însemna al șaptelea eșec sentimental pentru afacerist, acesta mai având alte șase mariaje care s-au sfârșit, de asemenea, cu neînțelegeri. Cântăreața a fost cea care a pus piciorul în prag și a plecat din căminul conjugal, iar vestea despărțirii a dat naștere mai multor controverse. Una dintre ipotezele despărțirii a fost infidelitatea soției. Subiectul a fost comentat chiar de aceasta, de cu seară, în emisiunea ”XNS”, de la Antena Stars.

Maria Constantin, mărturisiri despre divorțul de Marcel Toader. Cum se comporta afaceristul cu ea

Cântăreața ar fi avut o relație extraconjugală cu fostul iubit al Evei Kent, cu care ar fi întreținut relații amoroase în mașină. Pe de altă parte, s-a zvonit că Marcel îi arunca vorbe urâte și nu se comporta prea frumos cu soția lui, astfel că Maria nu a mai suportat comportamentul lui și a decis să plece, spuneau apropiații. În schimb, pe rețelele de socializare, afaceristul a lăsat de înțeles că finalul acestui mariaj nu îi aparține. „Când buzunarul vorbește, sentimentele tac. Nu pot greși alții cât pot ierta ei”, scria el.

Ulterior, a ieșit la iveală faptul că Maria Constantin ar fi premeditat divorțul și ar fi deschis un cont secret unde a economisit bani, sătulă fiind ca Marcel să-i cheltuie veniturile dobândite în urma cântărilor, acesta fiindu-i manager. Bărbatul a reacționat dur tot pe Facebook, aruncând fitilul că relația lui cu Maria i-a lăsat un gust amar.

„Concubinajul este o formă primitivă mizeră, de prost gust, prin care conviețuiesc un bărbat și o femeie, oameni cu un intelect redus, de o probitate morală îndoielnică”, nota el pe Internet.

„S-a promovat atunci Emilia Dorobanțu”

Povestea a continuat cu alte amănunte, Marcel Toader dezvăluind la Antena 1 că, în realitate, Maria a avut o relație de dragoste pasageră cu șeful Gărzii de Mediu, soțul cântăreței de muzică populară Emilia Dorobanțu. Informația a fost confirmată de Maria Constantin în interviul pentru ”XNS”.

„Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ai fi, nu mai există comunicare, apreciere. Te simți în plus, am considerat că, decât să fiu în plus, mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a declarat Maria Constantin la Antena Stars.

„Relația aceea avusese loc cu mult timp înainte. Eu îi spusesem de acel om. S-a folosit de asta la divorț. S-a promovat atunci Emilia Dorobanțu”, menționa solista.

„Eu am aflat prima când a murit și asta pentru că familia la care s-a întâmplat incidentul erau prieteni de-ai noștri. Ei m-au sunat imediat și mi-au cerut numărul băiatului lui. Am aflat într-un mesaj: «Maria, condoleanțe, Marcel a murit»! Cât a stat cu mine, Marcel nu se îngrijea foarte mult. Am avut o discuție cu el când m-am dus să-mi iau niște lucruri. Știam că nu are venituri în perioada respectivă, eu am împărțit cu el jumătate din bani. Cu băiatul lui nu am mai vorbit, mi-aș fi dorit să iau parte la înmormântare. Am trimis o coroană. Dacă ajung la Constanța o să merg să-i pun o lumânare”, a completat ea.