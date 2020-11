Ce a putut să-i facă o concurentă lui Ștefan Bănică pe platourile de filmare de la X Factor. A avut nevoie de o pauză

X Factor vine cu noi momente de tot felul pentru telespectatorii care abia așteptau ediții scoase din cutie după primele luni ale pandemiei când multe dintre ele au stat pe bară. Emoțiile au cuprins scena în episodul de azi. Ce a reușit să-i facă o concurentă lui Ștefan Bănică Jr?

Noul sezon din X Factor este, până acum, preferat de public, arată comentariile telespectatorilor. Deși măsurile de protecție împotriva coronavirusului îi împiedică pe cei mai dornici fani să facă parte din public și să simtă pe viu emoțiile celor aflați pe scenă, jurații reușeșc să transmită tot ceea ce au nevoie cei de acasă. În seara asta, de la orele 20:30, la Antena 1, emisiunea de voce vine cu un nou moment unic la care mulți sigur vor râde copios. O concurentă le va da mari bătăi de cap celor din juriu și nu neapărat din cauza vocii și a talentului sau a prezenței scenice, arată un comunicat Antena 1.

Tânăra, elevă și cu o frumusețe răpitoare, este ursitoare la botezuri, motiv pentru care e bănuită că ar fi reușit să îl deoache pe Șefan Bănică Jr. La scurtă vreme de la interacțiunea cu ea, cunoscutul actor simte emoții bizare care îi cuprind trupul, ulterior nemaiputând să se concentreze. Acesta a început să se simtă rău, motiv pentru care a cerut o pauză. ”L-a deochiat pe Ștefan, Roxana ursitoarea l-a vrăjit să nu îi meargă lui bine azi”, a spus Delia, în timp ce Loredana și Ristei au confirmat că și ei au simțit o energie negativă. ”Da, eu m-am speriat puțin, am zis Ptiu, stuchi-l-ar mâțele, apoi am încercat să îl descântăm și eu și Delia”, a mărturisit și Loredana.

„A fost una dintre dorințele mele, încă de acum 7 ani, când am câștigat, să ajung în juriul X Factor. E un pas important pentru mine, în carieră, și sunt foarte mândru de poziția pe care o ocup acum. Nu pot fi blând, pentru că sunt o fire critică și perfecționistă. Sper ca asta să nu-i afecteze pe concurenți, ci, din contră, să îi ambiționeze și să vină și mai pregătiți. Cu Delia mă cunosc de multă vreme, mi-a fost și mentor, și am o relație foarte bună. Cu Ștefan Bănică tocmai am avut o colaborare muzicală online, în timpul stării de urgență, și ne-am înțeles foarte bine, avem energii compatibile, iar Loredana a fost o surpriză pentru mine”

Florin Ristei (Sursa: VIVA)