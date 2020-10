Ce a poruncit Nicolae Ceaușescu înainte să moară. Ultima lui comandă dată ca dictator

Ultima comandă pe care a dat-o Nicolae Ceaușescu înainte să fie împușcat. Iată, așadar, ce a poruncit dictatorul. Chiar cu câteva zile înainte să fugă din București, Ceaușescu spera să oprească manifestările de amploare care izbucniseră în decembrie 1989, cu ajutorul autorităților.

Astfel, ordinele prin care dictatorul român spera să operească protestele din decembrie 1989 sunt cuprinse într-o serie de stenograme, ce sunt atașate la dosarul în care anchetatorii români investighează evenimentele de acum 31 de ani.

Conform adevărul.ro, acest dosar vizează moartea a 709 persoane, rănirea prin împușcare a 1.855 de persoane, rănirea prin alte mijloace a 343 de persoane, dar și reținerea a 924 de români, evenimente care s-au petrecut în 1989, în timpul Revoluției. Iată ce spun stenogramele din 17 decembrie 1989:

„Uite, tovarăşi, de ce am convocat Comitetul Politic Executiv. La Timişoara au avut loc aseară unele evenimente, care s-au reluat astăzi la prînz. Pretextul l-a format aşa zisul preot reformat, care a fost sancţionat pe linia lor, l-au mutat din Timişoara în alt judeţ şi trebuia să plece din casa pe care o ocupa. N-a vrut să elibereze casa. Episcopul s-a adresat tribunalului, care a hotărît să-l evacueze.

Aseară, organele noastre au reuşit să pună ordine. A fost evacuat şi trimis acolo unde a fost dat de Episcopie. Aceasta era, practic, o problemă strict a lor şi trebuia să se aplice o hotărîre judecătorească de evacuare a casei, ceea ce era ceva normal. Astăzi, spre prînz, de altfel au fost şi ieri, dar tovarăşii n-au înţeles că vor reveni astăzi. O serie de elemente declasate s-au adunat din nou şi au provocat dezordine, au intrat în sediul Comitetului judeţean de partid.

Organele noastre de interne s-au purtat slab, pentru că normal era să nu lase să intre pe nimeni în sediul Comitetului judeţean de partid. Trebuia pusă pază, pentru că asta este o regulă generală. Au avut o atitudine defetistă, capitulardă, atît organele Ministerului Apărării Naţionale cît şi ale Ministerului de Interne. Aseară am discutat cu ei şi le-am spus ca în cursul zilei de astăzi să facă demonstraţii cu unităţi de tancuri. Să fie în centrul oraşului, să facă demonstraţie.

Aceasta presupune că unităţile trebuiau să se găsească în centru. Eu am dat ordin să se facă acest lucru, iar voi aţi făcut o plimbare. Nu era posibil să se întîmple ce s-a întîmplat dacă unităţile se găseau în centru. Trebuia lichidat repede toate aceste lucruri. Le-a trebuit o oră şi jumătate pînă s-au mişcat unităţile militare. Unde a fost demonstraţia de care am vorbit, pentru care am dat ordin?”, se arată în stenogramele din dosarul din 1989, potrivit Adevărul.